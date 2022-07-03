Everton'lı Alan iddiası

Kanarya'nın ön libero adaylarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon Everton'daki performansı yetersiz bulunduğu için gözden çıkarılan Allan'ın Fenerbahçe'nin gündemine geldiği belirtildi. İngiliz ekibi, Vasco Da Gama'dan Andrey Santos'u isteyince böylece Allan'ı gönderebileceği kaydedildi. Ancak 1 sene daha sözleşmesi kaldığı için 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakılmıyor. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Allan için ne kadarlık bir teklif yapılacağı ise merak konusu.