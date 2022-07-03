Emre Mor kampa katıldı

Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün daha önce prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu ve dün başlayan yurt dışı kampına götürülen 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Danimarka'da kariyerine başlayan Emre Mor, A Milli Takım'ı seçerek genç yaşta 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Aynı yıl Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer olan Emre, sırasıyla Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos takımlarında forma giydi. Ayrıca Fatih Karagümrük Kulübü de sosyal medyadan yapılan paylaşımla Emre Mor'a teşekkür ederek, kariyerinde başarı dileklerini iletti.