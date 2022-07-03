Arda Güler parlıyor

Kanarya'nın parlayan yıldızı Arda Güler için Fransız devi Lyon'un devreye girdiği ve 'ye 10 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Bu iddia sonrasında, transfere dair yeni gelişmeler yaşandı. Genç Arda'ya Arsenal ve Liverpool'un da transfer tekliflerinde bulunduğu ileri sürüldü. Ada basınında Arda Güler'in yeteneğine ve performansına dikkat çekilirken, oyuncunun transfer maliyetinin 30 milyon Euro'yu bulacağı öne sürüldü. Mesut Özil'in veliahtı olarak gösterilen Arda Güler'i İngiliz ekiplerinin takibe aldığı hatırlatıldı.