Hull City Ozan Tufan'ı açıkladı

Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, transferi resmi hesaplarından "Welcome Ozan" başlığıyla yayınladığı video ile duyurdu. Videoda, Ozan'ın Fenerbahçe ve A Milli Takım formasıyla attığı gollere yer verildi. Fenerbahçe de "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Ozan'ın Hull City ile sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi de yer alıyor. Fenerbahçe'nin alacağı bonservis bedeli ise açıklanmadı.



Hull City'de oynayacak ilk Türkfutbolcu olan Tufan, Fenerbahçe'de 182 maçta 21 gol+24 asist kaydetti. Milli takım formasını da 65 kez giyen orta saha oyuncusu 9 gole imza attı.