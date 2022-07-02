FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
17 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal yönetiminde A takımla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla gündem oldu.
Geçen sezon birçok takımın yakın takibinde olan Arda Güler yeteneği ve performansıyla parmak ısırtıyor.
Avrupa kulüpleri, yükselen grafiğiyle dikkat çeken 17 yaşındaki yıldızın peşini bırakmıyor.
Fenerbahçe'nin çok şey beklediği genç yıldız için transfer teklifleri gelmeye başladı.
Mesut Özil'in veliahtı olarak gösterilen Arda Güler'i başta Arsenal ve Liverpool olmak üzere, İngiliz ekiplerinin takibe aldığı hatırlatıldı.
Arda Güler'e İngiliz ekipleri haricinde Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un da talip olduğu öğrenildi.
Lyon'un genç futbolcu için teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.
MALİYETİ 25 MİLYON STERLİN!
Akşam'da yer alan habere göre; Arda Güler'in transfer maliyetinin 25 milyon sterlini bulacağı iddia edildi.
Geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta toplam 284 dakika forma giyen Arda 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Daha çok Fenerbahçe'nin genç takımında görev yapan 17 yaşındaki yıldız, burada çok daha başarılı bir performans ortaya koydu.
Arda Güler, U19 takımında çıktığı 27 maçta 11 gol ve 10 asistle göz kamaştırıcı bir grafik çizdi.
10 numara mevkisinde forma giyen genç oyuncu, sağ kanat ve merkez orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Gençlerbirliği altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
17 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.