Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus bir taraftan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Birçok takımdan teklifler alan Kim Min-Jae kalması yönünde ikna edildi ve gözler transferin diğer gözde ismi Arda Güler'e çevrildi. Performansıyla dünyanın gündemine oturan 17 yaşındaki yıldız için İngiltere Premier Lig devleri ve Fransa'dan ciddi talipler bulunuyor. Avrupa ekiplerini peşine takan Arda Güler'in transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç futbolcunun transfer maliyeti belli oldu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 20:48
FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

17 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal yönetiminde A takımla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Geçen sezon birçok takımın yakın takibinde olan Arda Güler yeteneği ve performansıyla parmak ısırtıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Avrupa kulüpleri, yükselen grafiğiyle dikkat çeken 17 yaşındaki yıldızın peşini bırakmıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği genç yıldız için transfer teklifleri gelmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Mesut Özil'in veliahtı olarak gösterilen Arda Güler'i başta Arsenal ve Liverpool olmak üzere, İngiliz ekiplerinin takibe aldığı hatırlatıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Arda Güler'e İngiliz ekipleri haricinde Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un da talip olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Lyon'un genç futbolcu için teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

MALİYETİ 25 MİLYON STERLİN!
Akşam'da yer alan habere göre; Arda Güler'in transfer maliyetinin 25 milyon sterlini bulacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta toplam 284 dakika forma giyen Arda 3 gol ve 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Daha çok Fenerbahçe'nin genç takımında görev yapan 17 yaşındaki yıldız, burada çok daha başarılı bir performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Arda Güler, U19 takımında çıktığı 27 maçta 11 gol ve 10 asistle göz kamaştırıcı bir grafik çizdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

10 numara mevkisinde forma giyen genç oyuncu, sağ kanat ve merkez orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

Gençlerbirliği altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transfer maliyeti belli oldu! Arda Güler'e dev rakam

17 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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