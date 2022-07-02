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Fenerbahçe Avusturya’da

Jorge Jesus, 6 gün sürecek kampta Kiev maçının kadrosunu iyice şekillendirecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Avusturya’da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Avusturya kampı başladı. Dün sabah uçakla Graz'a hareket eden sarı-lacivertliler ilk antrenmanı akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Avusturya'da 6 gün sürecek çalışmalar sonrası Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunu şekillendirmesi bekleniyor. Orta saha ve defansı kafasında büyük ölçüde netleştiren Portekizli hoca, hücum hattını da kamp süresince oturtacak. 7 Temmuz'da İstanbul'a dönecek olan Kanarya, 10 Temmuz'da Hull City ile Sakarya'da karşılaşacak.

8 OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ
Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Max Meyer ve Miguel Crespo, Avusturya'ya götürülmedi. Nazım Sangare'nin sakatlığı bulunuyor. Lemos, Caulker, Meyer, Tisserand ve Gustavo yeni sezonda düşünülmüyor. Serdar ve Crespo'nun ise tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldığı bildirildi.

EMRE MOR DA KAFİLEDE
Yeni transfer Emre Mor'un da dahil edildiği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay, Ertuğrul Çetin, Furkan, Kim, Szalai, Yiğit, Osayi, Uğur Kaan, Novak, Ferdi, Çağtay, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, İsmail, İsak, Burak Kapacak, Muhammed, İrfan Can, Pelkas, Arda Güler, Rossi, Emre Mor, Bruma, Berisha, Samatta, Valencia, Serdar Dursun.

RAKİP BUGÜN PARTİZAN
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak. Graz'da yer alan Merkür Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Jesus'un 90 dakika boyunca mümkün olduğunca fazla isme şans vermesi bekleniyor.

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