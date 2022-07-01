TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Torino'dan yapılan açıklamada, "Sevgili Andrea, bugünden itibaren yollarımız ayrılıyor. Sevinçleri, acıları ve hayal kırıklıklarını yedi sezonda birlikte yaşadık. Bize kattığın her şey için teşekkür ediyoruz. Torino için yaptıklarından gurur duyuyor ve kariyerinin kalan bölümü için sana en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.