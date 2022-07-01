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TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin liste başında İtalyan santrfor Andrea Belotti yer alıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimden özel olarak istediği yıldız futbolcunun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Torino ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılan Belotti, yeni takımına transfer olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 18:58
TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de forvet transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Listesinde birçok futbolcu yer alan yönetim, görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Kanarya'nın transfer hedeflerinden birisi de Andrea Belotti'ydi.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

28 yaşındaki golcü, Torino'yla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Torino'dan yapılan açıklamada, "Sevgili Andrea, bugünden itibaren yollarımız ayrılıyor. Sevinçleri, acıları ve hayal kırıklıklarını yedi sezonda birlikte yaşadık. Bize kattığın her şey için teşekkür ediyoruz. Torino için yaptıklarından gurur duyuyor ve kariyerinin kalan bölümü için sana en iyi dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Şu anda bonservisi elinde olan yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınında yer alan habere göre, Andrea Belotti'yle Monaco ilgilense de Fenerbahçe'nin niyeti daha ciddi.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Sarı lacivertlilerin transferde daha önde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Belotti'nin ise gelecek sezon oynayacağı takımı yakın zamanda açıklayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

ANDREA BELOTTI KİMDİR?

20 Aralık 1993 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Kariyerine Albione Leffe altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Sırasıyla Palermo ve Torino formaları giydi.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

Torino formasıyla çıktığı 251 karşılaşmada 113 gol atarken 28 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe...

İtalya Milli Takımı formasını da terleten Belotti, 44 müsabakada 12 gol kaydetti.

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