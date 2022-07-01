İtalyan pazarı

Transferçalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yabancı oyuncu sayısını indirmeye çalışıyor. Halen kadroda 18 yabancı bulunuyor. Hedef bu sayıyı 11-12'ye düşürüp, yeni gelecek isimlere yer açmak. Bu kapsamda gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor. Sızan bilgilere göre Miha Zajc, Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand'a İtalya'dan ilgi var. Zajc için 6 milyon euro, Pelkas'a 4, Tisserand'a ise 3 milyon euro'luk teklifler olduğu belirtildi. Zajc için en az 10 milyon euro isteniyor. Pelkas ve Udinese'nin istediği Tisserand'ın elden çıkarılma ihtimali yüksek. Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Mbwana Samatta'yı da tekliflere göre ya satacak ya da yine kiralayacak.