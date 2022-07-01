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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler daha önce Bruma, Lincoln ve Emre Mor gibi isimleri renklerine bağlamıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da Fenerbahçe'nin o transferini dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 08:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

HAKKI YALÇIN- SAMAN KAĞIDI!

Fenerbahçe için yeni sezonun en anlamlı transferi Emre Mor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Dar alanda çoğalan bileklere ve rakibi şaşırtan dikine bindirmelere ihtiyaç büyüktü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Gerçek anlamda gücünü göstermediğine inandığım genç adamın Fenerbahçe'de hem yaratıcı hem bitirici bir rol üstleneceği kesin. Hiç kullanılmamış yanları o kadar çok ki.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Galatasaray'da başarılı olamadığından söz ediliyor da Karagümrük'deki gelişimi harika bir ışık yaydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Bunun teşekkürü de Volkan Demirel'e ait.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Birçok Fenerbahçeli arkadaşım Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'u soruyor da "pek fazla bilgim yok" diyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Fenerbahçe'de göreve başlayan teknik direktörlerin sezonun sonunu getiremedikleri için tedirginlik kokan bir soru bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Ama arkasından ekliyorum; "Pereira'ya benzemeyen ve aldığının karşılığını verme duygusuna sahip bir duruşu var." Fenerbahçe'ye futbol olarak level atlatacağı izlenimi veren birine iyimser gözle baktığımı itiraf ediyorum."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Arda Turan'ın açıklamalarına baktım da Arda'nın vefa duygusu büyük.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

"Başka takımda oynamam." Başka kulüplerden teklif alıyor mu bilmiyorum ama "Galatasaraylı olarak kalmak" onun hayatının öznesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Büyüdüğü mahallenin izlerini terk etmeyen Arda'nın insani yanı çoktur, arkadaşlarını sırtında taşır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Galatasaray'ın altyapısındaki gençlere gösterdiği özenden biliyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Teknik direktörlük hayalini hayata geçirirse eminim ki başarıya ulaşır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Bazı transferler "anlamdır" takıma güç katar, bazı transferler "camdandır" top çarpsa kırılır. Birçok kulüpte teknik direktör ve menajer arasında "ahlaksız bir ortaklık" mevcuttur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

O yüzden Hatayspor'un bulduğu yabancıları çok merak ediyorum. Çünkü onlardaki sihirli futbolcu bulmak gerçeği bir transfer felsefesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Belli ki üç kağıtçı menajerlerle yakınlıkları yok, belli ki yetenekli futbolcuları keşfeden scout'ları dürüst.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Ne menajerler biliyoruz aracılık yaptıkları futbolculardan komisyon alarak "duble yol" buluyor. Ne teknik adamlar gördük, kulüpleri batırmak uğruna menajerlerle bir olup "kakalama istasyonları" açtılar da iplikleri pazara çıkınca kaçtılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Ne utançtır ki borç batağına saplanan yönetimler bile onlara hesap soramadı.

Not: Paranın piyonları el üstünde taşınırken düğme iliğini ihbar eder mi?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Merak etmesinler hülle transferleri de biliyoruz piyasayı yönlendiren züppeleri de. Develer tellal iken pireler berber iken, bu ülkede kimse kimseyi bu kadar kolay kandıramazdı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

Şimdiki zamanda insanlığın ölçüsü paradır artık. Hayatın öznesi paralandığı içindir ki ölen insanlık da kapanmayan yaradır. Geçmişe yolculuklar güzellikleri anmaktır biraz. Biraz da şimdiki zamana bakıp kaybettiklerimize yanmak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!

O yüzden çocukluğumun sokak çeşmelerini bugünün para musluklarına değişmem. Gençlik yıllarımın saman kağıtlarını son model laptoplara değişmem.

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