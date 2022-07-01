Emre: Jesus doğru isim

Emre Belözoğlu, Jorge Jesus'un Fenerbahçe için olabilecek en doğru teknik adam olduğunu söyledi: Jesus çok hücumcu, Fenerbahçe'nin genlerine uygun bir teknik adam. Ama sadece bir teknik adamın gelmesiyle başarı gelmiyor; sabırlı olmak gerek.
Emre Belözoğlu, Jorge Jesus'un Fenerbahçe için olabilecek en doğru teknik adam olduğunu söyledi: Jesus çok hücumcu, Fenerbahçe'nin genlerine uygun bir teknik adam. Ama sadece bir teknik adamın gelmesiyle başarı gelmiyor; sabırlı olmak gerek. Fenerbahçe'de ne yazık ki beklentiler çok yüksek, senelerdir kupa hasreti var. Arkasında dururlarsa başarıyı getirebilir.