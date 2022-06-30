TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Sol kanat için Bruno Henrique, Paixao, Vargas gibi isimlerle ilgilenen Henrique'den sakatlığı sebebiyle vazgeçen diğer oyunculardan ise olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe gözünü kararttı.
Sol kanat için Bruno Henrique, Paixao, Vargas gibi isimlerle ilgilenen Henrique'den sakatlığı sebebiyle vazgeçen diğer oyunculardan ise olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe gözünü kararttı.
Hücum zenginliğini artırmayı amaçlayan Fenerbahçe'de hedefteki yıldızlar için girişimler son sürat devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planında ön libero ve her iki kanat büyük önem taşıyor.