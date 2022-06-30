Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus sol kanat için Palmeiras'ta oynayan Dudu'yu istedi... Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim transferde gözünü kararttı. Portekizli çalıştırıcının, oyun sisteminde önemli bir rol vermeyi planladığı yıldız futbolcu için astronomik bir teklif yapıldığı iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Sol kanat için Bruno Henrique, Paixao, Vargas gibi isimlerle ilgilenen Henrique'den sakatlığı sebebiyle vazgeçen diğer oyunculardan ise olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe gözünü kararttı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Hücum zenginliğini artırmayı amaçlayan Fenerbahçe'de hedefteki yıldızlar için girişimler son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planında ön libero ve her iki kanat büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Sarı-lacivertli kurmaylar, Bruma ve Emre Mor'un ardından bir kanat takviyesi daha yaparak rotasyonu güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

GÖZLER DUDU'DA!
Bu hedef doğrultusunda harekatına devam eden Fenerbahçe'de gözler Palmerias'ın yıldızı Dudu'ya çevirdi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Takvim'in haberine göre; Teknik Direktör Jorge Jesus'un Futbol Direktörü Mario Branco ve Başkan Ali Koç ile yaptığı toplantı sonrası Sarı-lacivertliler'in Dudu için Brezilya kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

1 yıl daha Palmerias ile sözleşmesi devam eden Dudu'nun da Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

ASTRONOMİK TEKLİF!
Palmerias'ta mutlu olduğunu belirten Dudu için Brezilya basını "Fenerbahçe Dudu'yu ikna etmek için çok astronomik bir teklif yaptı. Ancak Dudu henüz kararını vermedi" yorumunu yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Fenerbahnçe Futbol Direktörü Marco Branco'nun yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus'un da Dudu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Sol kanat mevkisinde forma giyen Dudu, sağ kanat ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

BREZİLYA BASININA GÖRE FENER'E GİTMESİ ZOR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Dudu, Brezilya basınına göre Palmerias'ta kalacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Ancak transferde ısrarcı davranan Kanarya, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için şartları zorluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Her iki kanatta da forma giyebilen Dudu, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Brezilyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 3 maçta sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Dudu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'a Jackson Muleka transferinden kötü haber! İngiltere'den dişli rakip çıktı...
Başarılı işlere imza atan Burcu Esmersoy çok duygulandı! İlanda gördüğü aracın...
Kartal'da stopere 4 yerli aday!
Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray'ın Carvalho kapışması!
F.Bahçe'de Pezzella sesleri!
İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuğba Yakan üçüncü oldu Tuğba Yakan üçüncü oldu 01:36
Neslihan Yiğit finalde Neslihan Yiğit finalde 01:35
Emre Mor F.Bahçe’de Emre Mor F.Bahçe’de 01:35
Tuş makinesi Bediha Tuş makinesi Bediha 01:34
Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk 01:33
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 01:29
Daha Eski
Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum 01:09
Kartal'a genç forvet! Kartal'a genç forvet! 01:05
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 01:00
Emre Mor'da Mino Raiola detayı! Emre Mor'da Mino Raiola detayı! 00:57
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 00:46
Bediha Gün altın madalya kazandı Bediha Gün altın madalya kazandı 00:36