Mariano Diaz’ın durumu belirsiz

Transfer listesindeki Mariano Diaz'ın menajeri ser verdi, sır vermedi. David Aranda,"Oyuncunun niyeti kendisini tatmin eden bir seçenek olduğunda ayrılmak. Seveceği bir takım bulmaya çalışıyoruz. Gitmesi gerektiğini anladığında daha iyi bir takım için ayrılacak. Aksi halde bir yere gitmeyecek. Şimdilik ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.
Transferlistesindeki Mariano Diaz'ın menajeri ser verdi, sır vermedi. David Aranda,"Oyuncunun niyeti kendisini tatmin eden bir seçenek olduğunda ayrılmak. Seveceği bir takım bulmaya çalışıyoruz. Gitmesi gerektiğini anladığında daha iyi bir takım için ayrılacak. Aksi halde bir yere gitmeyecek. Şimdilik ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.