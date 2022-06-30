Haberler Fenerbahçe Mariano Diaz’ın durumu belirsiz

Mariano Diaz’ın durumu belirsiz

Transfer listesindeki Mariano Diaz'ın menajeri ser verdi, sır vermedi. David Aranda,"Oyuncunun niyeti kendisini tatmin eden bir seçenek olduğunda ayrılmak. Seveceği bir takım bulmaya çalışıyoruz. Gitmesi gerektiğini anladığında daha iyi bir takım için ayrılacak. Aksi halde bir yere gitmeyecek. Şimdilik ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Mariano Diaz’ın durumu belirsiz
Transfer listesindeki Mariano Diaz'ın menajeri ser verdi, sır vermedi. David Aranda,"Oyuncunun niyeti kendisini tatmin eden bir seçenek olduğunda ayrılmak. Seveceği bir takım bulmaya çalışıyoruz. Gitmesi gerektiğini anladığında daha iyi bir takım için ayrılacak. Aksi halde bir yere gitmeyecek. Şimdilik ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.
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