Kanarya’dan gol şov

JorgeJesus yönetimindeki Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. özel maçta Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 yendi. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Bruma, Enner Valencia, Berisha ve Serdar Dursun kaydetti. Sarı-lacivertliler mücadeleye; Altay, Osayi, Szalai, Kim, Ferdi, İrfan, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Bruma, Samatta onbiriyle çıktı. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını Bruma'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya kadro tamamen değişti. Katar ekibi 54'te Amjad Attwan'ın golüyle skoru 1-1 yaparken, 60'ta Valencia sarı-lacivertli ekibi 2-1 üstünlüğe taşıdı. 66'ta Berisha serbest vuruştan attığı golle skoru 3-1 yaptı. 75'te Al Sayed skoru 3-2 yaparken, 88. dakikada Serdar'ın attığı golle Fenerbahçe maçı 4-2 kazandı.
Hırslı ve tutkulu yapısıyla tanınan teknik direktör Jorge Jesus, özel maçta bile yalnış kararlara dayanamadı ve hakemlere böyle itiraz etti.
EMRE MOR TRİBÜNDE
Kanarya'nınKaragümrük'ten yeni transfer ettiği Emre Mor da maçtaydı. Emre, yeni takımının hazırlık karşılaşmasını tribünden takip etti.