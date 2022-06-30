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HULL CITY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Hull City'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:00
HULL CITY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY- FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HULL CİTY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Fenerbahçe maçı 10 Temmuz Pazar günü 21:30'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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