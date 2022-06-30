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Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev maçı öncesi çalışmalarına devam ediyor. Bununla beraber Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler belli oluyor. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia'nın ayrılığı konuşulyordu. Yıldız golcünün, Güney Amerika'dan 4 takımı reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:55
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde gelecek ve gidecek isimleri belirlemeye başladı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Kanarya, bu bağlamda önceliğini forvet mevkiine vermiş durumda.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Fenerbahçe, uzun süredir tamamlamak istediği forvet transferini Dinamo Kiev maçı öncesi tamamlamak istiyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Bununla beraber Fenerbahçe, gönderilecek isimleri de hemen hemen belirledi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Gönderilmesi gündemde olan isimlerden birinin de Enner Valencia olduğu ifade ediliyordu.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Ekvadorlu golcü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

"Bulunduğum durumdan memnun değilim, çünkü yaşadığım sakatlıklardan dolayı iyi bir sezon geçirmedim.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

İlk geldiğimde kanatlarda oynadım, daha sonra ise forvet pozisyonuna geçtim ve gollerimi atmaya başladım.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Önümüzdeki hafta temsilcim Türkiye'ye gelecek.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Şu an net bir şey yok ama kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum."

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

4 KULÜBÜ REDDETTİ
Bununla beraber Güney Amerika basınında, Enner Valencia'nın reddettiği takımlar okuyuculara aktarıldı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Aktarılan bilgilere göre Valencia, Nashville SC, FC Cincinnati, Deportivo Toluca ve Sport Club Internacional'i reddetti.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Enner Valencia, geçtiğimiz sezon toplamda 33 maça çıkarken 13 gol 5 asist üretmişti.

Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Yıldız futbolcu, Ekvador milli takımı ile 72 maça çıktı ve 35 gole imza attı.

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