Fenerbahçeli Enner Valencia'da sürpriz gelişme! Transfer...

Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde gelecek ve gidecek isimleri belirlemeye başladı.
Kanarya, bu bağlamda önceliğini forvet mevkiine vermiş durumda.
Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde gelecek ve gidecek isimleri belirlemeye başladı.
Kanarya, bu bağlamda önceliğini forvet mevkiine vermiş durumda.
Fenerbahçe, uzun süredir tamamlamak istediği forvet transferini Dinamo Kiev maçı öncesi tamamlamak istiyor.
Bununla beraber Fenerbahçe, gönderilecek isimleri de hemen hemen belirledi.
Gönderilmesi gündemde olan isimlerden birinin de Enner Valencia olduğu ifade ediliyordu.
Ekvadorlu golcü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;
"Bulunduğum durumdan memnun değilim, çünkü yaşadığım sakatlıklardan dolayı iyi bir sezon geçirmedim.
İlk geldiğimde kanatlarda oynadım, daha sonra ise forvet pozisyonuna geçtim ve gollerimi atmaya başladım.
Önümüzdeki hafta temsilcim Türkiye'ye gelecek.
Şu an net bir şey yok ama kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum."
4 KULÜBÜ REDDETTİ
Bununla beraber Güney Amerika basınında, Enner Valencia'nın reddettiği takımlar okuyuculara aktarıldı.
Aktarılan bilgilere göre Valencia, Nashville SC, FC Cincinnati, Deportivo Toluca ve Sport Club Internacional'i reddetti.
Enner Valencia, geçtiğimiz sezon toplamda 33 maça çıkarken 13 gol 5 asist üretmişti.
Yıldız futbolcu, Ekvador milli takımı ile 72 maça çıktı ve 35 gole imza attı.