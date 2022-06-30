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FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da yıldız futbolcu Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme gerçekleştiren yıldız futbolcu hakkında ne karar çıktı? İşte görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

Tecrübeli futbolcu, Başkan Ali Koç'la kulüp binasında buluştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

"Acaba af mı geliyor?" sorusu gündeme taşınırken, gerçek kısa sürede anlaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

2 yılık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki 10 numara, takımdan ayrılmak istemediğini, kendisine bir şans verilmesi halinde yeniden faydalı olabileceğini yineledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

YENİ SEZON İÇİN LİSANS ÇIKARTILMAYACAK

Sabah'ın haberine göre Başkan Ali Koç, Mesut'a gündemlerinde A Takıma dönmesi yönünde bir düşünce olmadığını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

33 yaşındaki futbolcuya uygun şartlarda yolların ayrılması teklifini sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

Ancak taraflar arasında sözleşme feshine dair mutabakat sağlanamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

33 yaşındaki yıldız oyuncu, kadronun dışında tutulmaya devam edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

Yönetim bu süreçte kendisiyle ilgili çıkış yolu arayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

Fenerbahçe, ayrılığa yanaşmayan oyuncunun lisansını çıkarmayı düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

Mesut Özil, TFF'ye verilecek kadroda yer almayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

Futbolcunun ayrılığa ikna olması için tüm şartlar zorlanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum

25 Ocak 2021'de 3.5 senelik imza atan Mesut, senede 3 milyon Euro kazanıyor.

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