TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takıma gelecekler ve takımdan gidecekler netlik kazanıyor.
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Kanarya'da eksik bölgelere takviye yapılıyor.
Son olarak kadrosuna Lincoln Henrique ve Bruma'yı katan sarı-lacivertlilerin transfer listesinde birçok isim bulunuyor.
Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transferde sol bek bölgesine yoğunlaştı.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, bonservisi İspanyol kulübü Almeria'da bulunan, geçen sezon Botafogo'ya kiralanan Brezilyalı sol bek Jonathan Silva'yı gündemine aldı.
Kulübünün 24 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.
JONATHAN SİLVA KİMDİR?
Jonathan Silva, 3 Mart 1998 tarihinde doğmuştur.
24 yaşındaki futbolcu, Brezilya Japeri'de dünyaya gelmiştir.
Sol bek oyuncusu kariyerine Nova Iguaçu takımında başlamıştır.
Defans oyuncusu, Botafogo, Las Palmas ve Almeria formaları giymiştir.
1,72 metre boyunda olan futbolcu geride bıraktığımız sezonda Botafogo formasıyla 11 maça çıkıp 1 gollük performans sergilemiştir.
Jonathan Silva'nın 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.