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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor. Takıma katılacaklar ve takımdan gönderilecekler netlik kazanırken sarı-lacivertliler son olarak gündemine sol bek bölgesinde oynayan Jonathan Silva'yı aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takıma gelecekler ve takımdan gidecekler netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Kanarya'da eksik bölgelere takviye yapılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Almeria ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Jonathan için bonservis görüşmesi yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Kulübünün 24 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Jonathan geride kalan sezon Brezilya liginde sadece 1 karşılaşmaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

JONATHAN SİLVA KİMDİR?

Jonathan Silva, 3 Mart 1998 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

24 yaşındaki futbolcu, Brezilya Japeri'de dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Sol bek oyuncusu kariyerine Nova Iguaçu takımında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Defans oyuncusu, Botafogo, Las Palmas ve Almeria formaları giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

1,72 metre boyunda olan futbolcu geride bıraktığımız sezonda Botafogo formasıyla 11 maça çıkıp 1 gollük performans sergilemiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de sol beke Jonathan Silva! Jesus istiyor...

Jonathan Silva'nın 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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