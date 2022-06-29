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Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kurt teknik adamı Jorge Jesus'un, transferlerde kanat oyuncularına önem vermesindeki plan ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin teknik adamı Jorge Jesus, bu bölge için özel bir sistem kurguluyor. İşte Jorge Jesus'un 'kanat bölgesi' sistemi ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 16:56
Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un oyun planının detayları belli olmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Portekizli ismin 3 transferi özellikle istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

KENARLAR ÇOK GÜÇLENDİ

Sezon bitimiyle mevcut kadronun üzerine bir forvet transferi ile daha da iyi gelmesi bekleniyordu.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Ancak Jesus farklı bir tespit yaptı.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Santrfordan çok, takımın orta saha ve kanatlarda daha etkili olması gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Milliyet'in haberine göre, hızlı ve ofansif bir oyun oynamak için bu tip isimlere ihtiyaç olduğu tespitinden sonra çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Bruma ve aynı zamanda kanatta da oynayan Lincoln transfer edildi.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Kanatlarda etkili olan Dimitris Pelkas, Diego Rossi, İrfan gibi isimlerin yanına bu iki isim de eklendi.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

HEPSİ FARKLI ÖZELLİKTE

Son olarak yabancı bir kanat arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Emre Mor'da karar kıldı.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Bu bölgeye ayrıca, sol bek transferi sonrası Ferdi de çekilecek.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Mert Hakan'ın da kanatlarda zaman zaman oynadığı düşünüldüğünde, kanatlarda çok ciddi bir rekabet oluştu.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Çok fazla kanat oyuncusu olduğu düşünülse de, teknik direktör Jesus bu bölgelere birbirinden farklı tipte oyuncular aldı.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Her oyuncunun ofansif yeteneklerinin farklı olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, bunlar sayesinde kilidi açabilecek.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Öte yandan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Emre Mor ve Bruma transferlerinin sebebi ortaya çıktı! Jorge Jesus'un taktiği...

Sarı lacivertliler, Dinamo Kiev maçına kadar tüm transferleri sonlandırmak istiyor.

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