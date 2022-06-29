Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Takımda yaşanacak değişim için düğmeye basan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş kararlar geldi.
Takımda yaşanacak değişim için düğmeye basan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş kararlar geldi.
Sarı-lacivertlilerde transferler kadar takımdaki mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu.
Bruma ve Lincoln Henrique'nin kadroya katılmasıyla yabancı sayısı artan Kanarya'da bazı isimlerle yolların ayrılması mecburiyet taşıyor.
Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe'de, yapılacak yeni takviyelere yer açmak için mevcut isimlerle ilgili kararlar alınmaya başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sistem ve yapılanmaya giren sarı-lacivertlilerde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.
Portekizli çalıştırıcı, idman ve hazırlık maçlarında sergilenen performanslar sonrası kafasında birçok şeyi netleştirdi.
Deneyimli hoca, yönetime oyuncularla ilgili bir rapor sundu ve aldığı kararları iletti.
Akşam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un takımdaki 11 yabancı futbolcuyla ilgili raporu ortaya çıktı.
İşte o isimler ve Jesus'un kararları...
DIMITRIS PELKAS
Sol kanada Bruma takviyesi yapan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas iyice gözden düştü.
İyi bir teklif gelmesi halinde satılması gündemde olan Pelkas, yeni transferlerin ardından tamamen planlar arasından çıkarıldı. Oyuncuya İtalya'dan talipler var.
LUIZ GUSTAVO
Fenerbahçe'nin gönderme planları yaptığı Luiz Gustavo için Jorge Jesus'tan sürpriz bir karar çıktı.
Portekizli çalıştırıcı, maliyetiyle gündemden düşmeyen Luiz Gustavo'nun hazırlık maçlarındaki performansını beğendi.
Jorge Jesus oyuncu için acele edilmemesi gerektiğini yönetime bildirdi.
ENNER VALENCIA
Hamle oyuncusu olarak kadroda tutulmak istenen Enner Valencia, 4 milyon euroluk teklif halinde vedalaşılacak isimlerden.
Enner Valencia'nın sözleşmesinin son yılına giriyor olması da futbolcu üzerinde ayrılık planları yapılmasının bir diğer sebebi.
MARCEL TISSERAND
Jorge Jesus sözleşmesinin son yılına giren Marcel Tisserand'ı kesin olarak kadroda düşünmüyor.
Marcel Tisserand'ın İtalya ve Süper Lig'den talipleri var.
SAMATTA
Kiralandığı Royal Antwerp'ten geri dönen Ally Samatta kesinlikle kadroda düşünülmüyor.
Fenerbahçe Samatta'nın taliplerine bonservis konusunda zorluk çıkarmayacak.
MIHA ZAJC
Geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan Miha Zajc ilk bağlamda gönderilmesi planlanmayan isimlerden ancak Jorge Jesus iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına engel olmayacak.
DIEGO ROSSI
Fenerbahçe'nin 5.5 milyon euroya bonservisini aldığı Diego Rossi, Güney Amerika ekiplerinin gözdesi konumunda.
Fenerbahçe, Diego Rossi için gelen 7 milyon euroluk teklifi reddederken, oyuncunun ederini bulması halinde satış gerçekleşecek.
FILIP NOVAK
Daha önce gözden çıkarılan Filip Novak, hazırlık maçlarında da tel tel dökülmüştü.
Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Filip Novak'ı Sivasspor ve Sparta Prag istiyor.
STEVEN CAULKER
Kadroda yeri olmayan bir diğer isim ise Steven Caulker.
Fenerbahçe'nin fiyasko transferlerinden olan Steven Caulker da yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek isimlerden.
MAURICIO LEMOS
Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla transfer edilen Mauricio Lemos da hayal kırıklığı yaratan isimlerden.
Mauricio Lemos'un yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
MAX MEYER
Mergim Berisha'yla birlikte Fenerbahçe'ye imza atan Max Meyer de yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak.
Sarı-lacivertliler, Max Meyer ile 2022-23 sezonu başlamadan vedalaşacak.