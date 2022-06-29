Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, idman ve hazırlık maçlarındaki performanslar sonrası mevcut futbolcularla ilgili kararını netleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçına kadar kadroyu büyük ölçüde tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor. Son yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı artan Kanarya'da sıra ayrılıklara geldi. Portekizli çalıştırıcı takımdan gidecek ve kalacak isimlerle ilgili bir rapor hazırladı ve yönetime sundu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları ve isim isim Jesus'un raporu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 19:20
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Takımda yaşanacak değişim için düğmeye basan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş kararlar geldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Sarı-lacivertlilerde transferler kadar takımdaki mevcut oyuncuların son durumu da merak konusu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Bruma ve Lincoln Henrique'nin kadroya katılmasıyla yabancı sayısı artan Kanarya'da bazı isimlerle yolların ayrılması mecburiyet taşıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe'de, yapılacak yeni takviyelere yer açmak için mevcut isimlerle ilgili kararlar alınmaya başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sistem ve yapılanmaya giren sarı-lacivertlilerde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Portekizli çalıştırıcı, idman ve hazırlık maçlarında sergilenen performanslar sonrası kafasında birçok şeyi netleştirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Deneyimli hoca, yönetime oyuncularla ilgili bir rapor sundu ve aldığı kararları iletti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Akşam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un takımdaki 11 yabancı futbolcuyla ilgili raporu ortaya çıktı.

İşte o isimler ve Jesus'un kararları...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

DIMITRIS PELKAS
Sol kanada Bruma takviyesi yapan Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas iyice gözden düştü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

İyi bir teklif gelmesi halinde satılması gündemde olan Pelkas, yeni transferlerin ardından tamamen planlar arasından çıkarıldı. Oyuncuya İtalya'dan talipler var.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

LUIZ GUSTAVO
Fenerbahçe'nin gönderme planları yaptığı Luiz Gustavo için Jorge Jesus'tan sürpriz bir karar çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Portekizli çalıştırıcı, maliyetiyle gündemden düşmeyen Luiz Gustavo'nun hazırlık maçlarındaki performansını beğendi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Jorge Jesus oyuncu için acele edilmemesi gerektiğini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

ENNER VALENCIA
Hamle oyuncusu olarak kadroda tutulmak istenen Enner Valencia, 4 milyon euroluk teklif halinde vedalaşılacak isimlerden.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Enner Valencia'nın sözleşmesinin son yılına giriyor olması da futbolcu üzerinde ayrılık planları yapılmasının bir diğer sebebi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

MARCEL TISSERAND
Jorge Jesus sözleşmesinin son yılına giren Marcel Tisserand'ı kesin olarak kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Marcel Tisserand'ın İtalya ve Süper Lig'den talipleri var.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

SAMATTA
Kiralandığı Royal Antwerp'ten geri dönen Ally Samatta kesinlikle kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Fenerbahçe Samatta'nın taliplerine bonservis konusunda zorluk çıkarmayacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

MIHA ZAJC
Geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan Miha Zajc ilk bağlamda gönderilmesi planlanmayan isimlerden ancak Jorge Jesus iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına engel olmayacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

DIEGO ROSSI
Fenerbahçe'nin 5.5 milyon euroya bonservisini aldığı Diego Rossi, Güney Amerika ekiplerinin gözdesi konumunda.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Fenerbahçe, Diego Rossi için gelen 7 milyon euroluk teklifi reddederken, oyuncunun ederini bulması halinde satış gerçekleşecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

FILIP NOVAK
Daha önce gözden çıkarılan Filip Novak, hazırlık maçlarında da tel tel dökülmüştü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Filip Novak'ı Sivasspor ve Sparta Prag istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

STEVEN CAULKER
Kadroda yeri olmayan bir diğer isim ise Steven Caulker.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Fenerbahçe'nin fiyasko transferlerinden olan Steven Caulker da yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek isimlerden.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

MAURICIO LEMOS
Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla transfer edilen Mauricio Lemos da hayal kırıklığı yaratan isimlerden.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Mauricio Lemos'un yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

MAX MEYER
Mergim Berisha'yla birlikte Fenerbahçe'ye imza atan Max Meyer de yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş yabancı raporu! Tam 11 isim...

Sarı-lacivertliler, Max Meyer ile 2022-23 sezonu başlamadan vedalaşacak.

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