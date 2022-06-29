Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI YAYIN 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI YAYIN 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan, Emre Mor ile anlaşan Fenerbahçe'de Al Shamal karşısında yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 15:30
FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI YAYIN 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Al Shamal ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE - Al Shamal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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