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FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLE 📌 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sar lacivertli ekip 3. hazırlık maçında Al Shamal ile karşılaşacak. Bruma ve Lincoln Henrique'nin performansı, maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:30
FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLE 📌 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Al Shamal ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE - Al Shamal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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