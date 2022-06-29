Fenerbahçe - Al Shamal maçı CANLI izle! FB Al Shamal maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sürdürüyor. İlk 2 hazırlık maçından bir beraberlik bir galibiyet çıkaran Kanarya, üçüncü provasını Katar Ligi ekibi Al Shamal ile yapıyor.

Fenerbahçe ile Al Shamal arasındaki mücadele, Can Bartu Tesisleri'nde oynanıyor.



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FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇINDA İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay - Osayi, Kim, Szalai, Kim, Ferdi - İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Bruma - Lincoln - Samatta



Al Shamal: Seck, Mitwali, Al Jabri, Nani, Hashemi, Mubarak, Aboulros, Al Yazidi, Attwan, Waad, Olwan.

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Al Shamal maçı 18:00'de başladı. Karşılaşma Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanıyor.