Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Al Shamal maçı CANLI izle! FB Al Shamal maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe - Al Shamal maçı CANLI izle! FB Al Shamal maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk ve 3 kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Shamal ile karşılaşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 2 maçından bir galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde Al Shamal ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 18:40
Fenerbahçe - Al Shamal maçı CANLI izle! FB Al Shamal maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sürdürüyor. İlk 2 hazırlık maçından bir beraberlik bir galibiyet çıkaran Kanarya, üçüncü provasını Katar Ligi ekibi Al Shamal ile yapıyor.

Fenerbahçe ile Al Shamal arasındaki mücadele, Can Bartu Tesisleri'nde oynanıyor.

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇINDA İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Altay - Osayi, Kim, Szalai, Kim, Ferdi - İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Bruma - Lincoln - Samatta

Al Shamal: Seck, Mitwali, Al Jabri, Nani, Hashemi, Mubarak, Aboulros, Al Yazidi, Attwan, Waad, Olwan.

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Al Shamal maçı 18:00'de başladı. Karşılaşma Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanıyor.

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