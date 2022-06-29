Fenerbahçe - Al Shamal maç sonucu: 4-2 (FB Al Shamal maç özeti izle)

Yeni sezonu erken açan takımlardan olan Fenerbahçe hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde üçüncü hazırlık maçını Katar ekibi Al Shamal ile oynayan sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan müsabakada Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Bruma, 60. dakikada Enner Valencia, 66. dakikada Mergim Berisha ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Al Shamal'ın golleri Attwan ve Sayed Ahmed Mohammed'den geldi.

Kanarya ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı. İkinci provasını Arnavutluk takımı Tirana ile oynayan sarı-lacivertliler sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.

Hazırlık maçlarına Avusturya'da yapacağı kampla devam edecek olan Fenerbahçe, 2 Temmuz Cumartesi günü Partizan ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, 6 Temmuz Çarşamba günü ise Macaristan ekibi Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak.