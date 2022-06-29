Çizme’den Pezzella iddiası

Ferdi Kadıoğlu'nu sol önde denemek isteyen Jorge Jesus savunmanın soluna takviye istedi. Arayışlara başlayan sarı-lacivertliler, Giuseppe Pezzella'yı gündeme aldı. Sky Sport'ta yer alan habere göre, Parma ve oyuncuyla temasa geçildi. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak. 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giydi. 29 karşılaşmada şans bulan Pezzella, 3 asist yapmayı başardı. Genç savunmacı, daha önce Palermo, Udinese ve Genoa gibi takımlarda görev yaptı.