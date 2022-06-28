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TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor Fenerbahçe'de!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi kamp dönemi sürdürülürken bir yandan da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Kadrosunu Lincoln Henrique ve Bruma ile güçlendiren sarı-lacivertliler, son olarak kanat oyuncusu Emre Mor transferini bitirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 21:08 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 21:18
TRANSFER HABERLERİ | Emre Mor Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak kadrosunu Lincoln Henrique ve Bruma ile güçlendiren sarı-lacivertlilerden bir transfer hamlesi daha geldi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

EMRE MOR'UN FUTBOL KARİYERİ
Emre Mor futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başlamıştır ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer olarak kariyerine devam etmiştir.

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştır.

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olan Emre Mor, Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atarak fileleri havalandırmıştır.

29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaşan Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır ve 1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri dönmüştür. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıkan Mor, Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu olarak kadroda yer almaya devam etmiştir.

26 Ağustos 2021'de sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, 2022-2023 sezonu itibariyle futbol hayatına Fenerbahçe'de devam edecektir.

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