Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıklayan Hurma, "1 sene daha kalması için fedakarlık yaptım ancak gitmek istedi. Ben de Fenerbahçe'ye söz verdim. Başka bir takım 10 milyon euro bile verse satmam, sözümü tutarım." dedi. İşte Süleyman Hurma'nın açıklamalarının tamamı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 01:45
TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, Emre Mor transferini resmileştirdi.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Hurma, 24 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." sözlerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Fenerbahçe'ye verdiği sözü tutacağını belirten Hurma, "Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse, satmam. Sözümü tutarım." diyerek transferi açıklamış oldu.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO!
Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin euro olacak.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Emre Mor sağ kanat mevkisinin haricinde, sol kanat ve forvet bölgelerinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Yıldız futbolcu, Türkiye A Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada boy gösterdi ve 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Danimarka'nın Nordsjaelland takımında başlayan Emre Mor, 2016 yılında 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

1 sene sonra 13 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Celta Vigo'nun yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Burada beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Galatasaray ve Olympiakos'a kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Son olarak Fatih Karagümrük'e gelen 24 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibinde adeta küllerinden doğdu.

DİĞER
Son dakika: Arda Turan'dan dikkat çeken Sergen Yalçın itirafı! "Bana telefon açtı..."
Galatasaray için flaş transfer iddiası! İtalyanlar Joao Pedro'yu duyurdu...
Ismael Fassnacht'ı istiyor!
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Reinier Jesus Carvalho...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye Katar'lı rakip! Resmen açıklandı
F.Bahçe - Al Shamal maçı saat kaçta?
LGS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
NATO karargahında 4'lü üyelik zirvesi sona erdi!
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Portekiz'e kaybetti 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Portekiz'e kaybetti 01:02
Salim Ercan bronz madalya kazandı Salim Ercan bronz madalya kazandı 00:07
Feyzullah Aktürk'ten gümüş madalya Feyzullah Aktürk'ten gümüş madalya 23:52
Fatih Erdin gümüş madalya kazandı Fatih Erdin gümüş madalya kazandı 23:20
Milli güreşçi Samet Ak gümüş madalya aldı Milli güreşçi Samet Ak gümüş madalya aldı 22:45
Kartal hazırlıklarını sürdürdü Kartal hazırlıklarını sürdürdü 22:19
Daha Eski
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Filenin Sultanları çeyrek finalde! 22:12
Özel maçta kazanan çıkmadı Özel maçta kazanan çıkmadı 22:01
Fırtına'dan sponsorluk anlaşması! Fırtına'dan sponsorluk anlaşması! 19:06
3 milli boksörümüz Akdeniz Oyunları'nda yarı finalde 3 milli boksörümüz Akdeniz Oyunları'nda yarı finalde 19:07
Ismael Fassnacht'ı istiyor! Ismael Fassnacht'ı istiyor! 19:25
Galatasaray Morgan’ı kadrosuna kattı! Galatasaray Morgan’ı kadrosuna kattı! 19:31