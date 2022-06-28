TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." sözlerini kullandı.