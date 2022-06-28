TRANSFER HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor açıklaması! "Fenerbahçe'ye söz verdim"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, Emre Mor transferini resmileştirdi.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, Emre Mor transferini resmileştirdi.
Hurma, 24 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.
TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." sözlerini kullandı.
Fenerbahçe'ye verdiği sözü tutacağını belirten Hurma, "Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse, satmam. Sözümü tutarım." diyerek transferi açıklamış oldu.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO!
Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin euro olacak.
Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.
Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu.
Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.
Emre Mor sağ kanat mevkisinin haricinde, sol kanat ve forvet bölgelerinde de görev alabiliyor.
Yıldız futbolcu, Türkiye A Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada boy gösterdi ve 1 gol kaydetti.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Danimarka'nın Nordsjaelland takımında başlayan Emre Mor, 2016 yılında 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'a transfer oldu.
1 sene sonra 13 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Celta Vigo'nun yolunu tuttu.
Burada beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Galatasaray ve Olympiakos'a kiralandı.
Son olarak Fatih Karagümrük'e gelen 24 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibinde adeta küllerinden doğdu.