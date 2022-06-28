Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe Emre Mor transferini resmen açıkladı!

SON DAKİKA - Fenerbahçe Emre Mor transferini resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon öncesi 3. transferini yaptı. Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkat çeken Emre Mor'u renklerine bağladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi. İşte Fenerbahçe'nin Emre Mor açıklaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 02:05 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 02:57
SON DAKİKA - Fenerbahçe Emre Mor transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 3. transferini resmileştirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Emre Mor'un transferi için Karagümrük Kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."

EMRE MOR'UN FUTBOL KARİYERİ
Emre Mor futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başlamıştır ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer olarak kariyerine devam etmiştir.

28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmıştır. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü atmıştır.

7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer olan Emre Mor, Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı atarak fileleri havalandırmıştır.

29 Ağustos 2017'de Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaşan Emre Mor, 2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralanmıştır ve 1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri dönmüştür. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıkan Mor, Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu olarak kadroda yer almaya devam etmiştir.

26 Ağustos 2021'de sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, 2022-2023 sezonu itibariyle futbol hayatına Fenerbahçe'de devam edecek.

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