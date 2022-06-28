Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Yeni sezona 3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadroyla girmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, hedefteki yıldızları birer birer kadrosuna katıyor. Lincoln Henrique ve Bruma ile başladığı transfer harekatına Emre Mor ile devam eden Kanarya, Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği PSG'li yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 18:15
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer bombalarını bir bir patlatıyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren yönetim, mutlak şampiyonluk hedefi koyduğu 2022-23 sezonuna oldukça ciddi hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

İddialı bir kadro kurmayı maçlayan sarı-lacivertli kurmaylar listedeki yıldızlarla temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Kanarya, Dinamo Kiev eşleşmesi öncesi kadrosunu hazır hale getirmek istiyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, Emre Mor transferine de nokta koydu.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

Portekizli çalıştırıcının belirlediği eksiklere göre hamlelerini yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha mevkisine çevrildi.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

Jorge Jesus'un oyun planında önemli bir yer tutan ön libero mevkisine yıldız bir ismin takviye edilmesi amaçlanıyor.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

William Carvalho ile maaş konusunda bir türlü olumlu geri dönüş alamayan yönetim, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

DANILO BOMBASI!
Fransız basınında yer alan haberde, Fenerbahçe, PSG'de forma giyen ön libero Danilo Pereira'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

PSG'nin takımdan ayrılmasına onay verdiği Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 27 maçta forma giyen Danilo, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! PSG'nin yıldızı geliyor

30 yaşındaki oyuncu ön libero mevkisinin haricinde stoper bölgesinde de görev alabiliyor.

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