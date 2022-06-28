FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe Mariano Diaz teklifini artırdı

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı gündemine almıştı.
28 yaşındaki golcünün transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor'dan Bora Salgın'ın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertliler yıldız golcü için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı.
Mariano'nun transferi için teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarcı olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 11 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol 1 asistle oynadı.
Mariano'nun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak belirtiliyor.
Dominik Cumhuriyetli futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
MARIANO DIAZ KİMDİR?
Tam adıyla Mariano Diaz Mejia, 1 Ağustos 1993'te İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona'da doğdu.
Barselona'ya bağlı Premia de Mar ilçesinde dünyaya gelen Diaz'ın Dominik Cumhuriyeti ile İspanya vatandaşlıkları bulunuyor.
Haziran 2022 itibariyle 28 yaşında olan futbolcu, forvet olarak performans gösteriyor. Oyuncunun Madrid'deki kontratı 2023'e kadar devam ediyor.
KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ
Mariano Diaz, futbola Barselona kentinin en büyük iki takımı arasında yer alan RCD Espanyol'da başladı.
9 yaşında Espanyol altyapısına giren Mariano, 13 yaşına kadar bu ekibin formasını terletti.
Espanyol'dan sonra sırasıyla CE Premia, Sanchez Llibre ve CF Badalona'da forma giydi. 2011'de henüz 18 yaşındayken Real Madrid tarafından transfer edildi. Eflatun-Beyazlılar, Ekim 2011'de 50 bin Euro ödeme yaparak Diaz'ın bonservisini aldı.
Bir yıl boyunca Real Madrid U-19 takımında forma giyen Dominik asıllı forvet, ertesi sezon Real Madrid C takımına gönderildi. 2012'den 2014'e kadar alt liglerde C Takımı için mücadele etti. İlk sezonunda 3 gol atarken ikinci yılında 15 gol atıp 2 asist yaptı. Dikkate değer bu performansı ona Real Madrid'in ikinci takımı olarak da bilinen Kastilya'nın yolunu açtı.
2014-16 yıllarını Real Madrid Kastilya'da geçiren Mariano, ilk sezonunu 5 golle tamamladı. İkinci sezonunda daha fazla forma şansı bulan oyuncu, 32 maçta 27 gol atıp 1 asist yaptı. Dominikli forvetin bu performansı A Takım teknik heyetinin dikkatini çekti.Zinedine Zidane, o dönem 23 yaşında olan futbolcunun A Takıma yükseltilmesini onayladı. Madrid'de sadece bir sezon kalan Diaz, 14 maçta 5 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı. Fakat Zidane, Diaz'ın yetersiz olduğunu düşünüp oyuncunun Olympique Lyon'a gönderilmesini onayladı.