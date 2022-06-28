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FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Fenerbahçe ile Al Shamal hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Al Shamal'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:30
FENERBAHÇE AL SHAMAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Al Shamal ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE - Al Shamal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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