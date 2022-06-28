Haberler Fenerbahçe Bruma: Artık daha olgunum

Bruma: Artık daha olgunum

Bruma, Fenerbahçe’ye Jesus’un bir telefonuyla geldiğini söyledi ve ekledi: Türkiye’ye ilk geldiğimde çok gençtim. Artık daha tecrübeliyim. Her şekilde daha olgunum.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Bruma: Artık daha olgunum

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, sarı-lacivertlilerin büyük bir kulüp olduğunu ve kendisinin de kulübe katkı sağlamak için burada olduğunu söyledi. Dünkü idman sonrası kamera karşısına geçen Portekizli yıldız, "Takım çok iyi çalışıyor. Ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Öncelikli hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde 100'ümüze ulaşmak istiyorum. Yeni takım arkadaşlarıma da alışmam gerekiyor" diye konuştu. "Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim. Şu anda daha tecrübeliyim. Hem saha içinde hem saha dışında daha olgunum" ifadelerini kullanan Bruma, transfer süreci hakkında da şunları söyledi: Hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim.

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