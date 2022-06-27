Haberler Fenerbahçe Oliveira ısrarı sürüyor

Oliveira ısrarı sürüyor

Fenerbahçe'nin Porto'dan kadrosuna katmak istediği Sergio Oliveira konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz gazetesi A Bola sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Roma'da kiralık oynayan ve sarı- kırmızılıların satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği 30 yaşındaki yıldız için 4 milyon euro teklif ettiğini iddia etmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Oliveira ısrarı sürüyor

Fenerbahçe'nin Porto'dan kadrosuna katmak istediği Sergio Oliveira konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekiz gazetesi A Bola sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Roma'da kiralık oynayan ve sarı- kırmızılıların satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği 30 yaşındaki yıldız için 4 milyon euro teklif ettiğini iddia etmişti. Portekiz medyası şimdi de Porto'nun satmaya çalıştığı Oliveira'yı yine kiralık gönderebileceğini öne sürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un da ısrarla istediği tecrübeli maestro konusunda transfer sahnesinden ayrılmadığını belirtti.

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