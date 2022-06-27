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Mor’da geri sayım

Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da peşindeki Emre Mor için K.Gümrük’e 3 milyon euro + satıştan pay ve alt yapıdan oyuncu teklif edeceği, imzanın da an meselesi olduğu öğrenildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Mor’da geri sayım

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Emre Mor'un yeni takımı netleşiyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Karagümrük forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyordu. Yönetimin, milli futbolcunun temsilcileriyle bir araya geldiği ve anlaştığı öğrenildi. İmzaların atılması için Sarı-Kanarya'nın, Karagümrük'le bonservis konusunda el sıkışmasının an meselesi olduğu bildirildi.

KADIKÖY'Ü İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 milyon euro + bir sonraki satıştan pay teklifi yapmaya hazırlandığı belirtilirken, kırmızı-siyahlıların altyapıdan istediği Efecan Mızrakcı'nın bu transferde takas olarak kullanılacağı kaydedildi. Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, çubuklu formayı giymeyi istediği ve Kadıköy'de sarı-lacivertli tribünler önünde ayak basacağı an için sabırsızlandığı ifade edildi.

BONSERVİSİNE 23 MİLYON VERİLDİ

Emre Mor, 15 kez Milli Takım formasını giydi. Nordsjaelland'dan 10 milyon euro'ya Dortmund'a geçen Mor, ardından 13 milyona C.Vigo'ya transfer oldu.

ONUN GİBİSİNİ ALAMAYIZ

Daha önce A Spor'a çıkan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor'u kaça verirse versinler zarar edeceklerini söylemişti. Hurma, "15 milyon euro ödeyelim, onun gibisini alamayız" dedi.

EMRE 22 MAÇTA 11'DE ÇIKTI

Karagümrük'te eski günlerine dönüş sinyali veren Emre Mor, 29 maçta oynadı. 22 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.

Emre Mor, Karagümrük'te geçtiğimiz sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 6 gol, 4 asist katkısı sağladı.

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