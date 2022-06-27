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Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un teknik direktör olarak takımın başına gelmesiyle beraber, gerek antrenmanlarda gerekse sezon öncesi hazırlık maçlarında oldukça pozitif bir futbol sergiliyor. Jesus, sahada olduğu süre boyunca bilgilerini, oyuncularına aktarıyor. Bununla beraber Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus'un, gelecek sezon için planladığı ilk 11'indeki isimler, transferler haricinde netleşti. Jesus, o ismi 'yeni maestro' olarak tanımlıyor ve takımın beyni olarak düşünüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 09:11
Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin en büyük transferi olarak değerlendirilen teknik direktör Jorge Jesus'u gerek antrenmanlarda gerekse Shkupi ve Tirana ile oynanan hazırlık maçlarındaki hareketliliği dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

Hürriyet'te yer alan habere göre, Jorge Jesus izlenimleri ve futbolcular hakkındaki görüşler şu şekilde oldu;

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

Jesus, Samandıra'daki tesislerde oynanan iki maçta da kenarda adeta mekik dokudu.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

67 yaşında olmasına rağmen hiç oturmayan Portekizli hoca, kenarda sürekli hareket halinde.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

Bu enerjik görünümü doğal olarak tüm takıma da yansıyor.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

Hazırlık maçlarında hata yapanları tercüman Sinan Levi aracılığıyla tatlı sert biçimde uyaran Jesus, bu sezon foto muhabirlerine renkli pozlar verecek gibi.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

AVUSTURYA KAMPI ÖNEMLİ

Fenerbahçe ile Jesus'un gerçek anlamda tanışması milli takımlardan dönecek futbolcuların ve muhtemel yeni transferlerin katılımıyla 1-7 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da yapılacak kampta olacak.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

Bu kampta 2 Temmuz tarihinde Sırbistan'ın Partizan takımı, 6 Temmuz'da da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'la Graz şehrinde hazırlık karşılaşmaları oynanacak.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

HÜCUMUN YENi LiDERi LINCOLN HENRIQUE

Sezon hazırlıklarına 15 Haziran'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde start veren Fenerbahçe'de bugüne dek 5 futbolcu öne çıktı:

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

SERDAR AZİZ: Yıllar geçtikçe kişiliği de, futbolu da olgunlaşan Serdar Aziz, Shkupi ve Tirana ile oynanan iki hazırlık maçının da en iyisiydi. Şimdiden Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

OSAYI-SAMUEL: Sağ bekte alternatifi yok. Hem defansif hem ofansif olarak iki maçta da çok etkiliydi.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

LiNCOLN HENRIQUE: Teknik direktör Jesus'un ofansif oyun planının saha içi lideri olacağı çok belli.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

Şık paslar atan ve duran topları çok iyi kullanan yeni transfer bu sezona imzasını atacak gibi gözüküyor.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

MERGIM BERISHA: Fiziksel açıdan çok iyi durumda ancak kendini kanıtlama çabasında olması omzuna stres yüklüyor. Şanssızlığı yüzünden o kadar moralsiz ki, hazırlık maçında attığı gol için bile lig karşılaşmasında gol atmış kadar sevindi.

Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

İRFAN CAN KAHVECİ: Shkupi karşısında tutuk, ancak Tirana maçında gayet iyi bir görüntü verdi. Bu sezon da Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi olmaya aday.

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