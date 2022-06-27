Fenerbahçe'nin yeni maestrosu belli oldu! Jorge Jesus gelecek sezon...

MERGIM BERISHA: Fiziksel açıdan çok iyi durumda ancak kendini kanıtlama çabasında olması omzuna stres yüklüyor. Şanssızlığı yüzünden o kadar moralsiz ki, hazırlık maçında attığı gol için bile lig karşılaşmasında gol atmış kadar sevindi.