Fenerbahçeli Pelkas'da düğün günü Şampiyonlar Ligi mesajı!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitrios Pelkas, İstanbul'da dünyaevine girdi.

Sarı lacivertli takımın yıldızının Kiveli Marda ile olan nikah törenine, Fenerbahçeli yöneticiler, futbolcular, teknik direktör Jorge Jesus ve önemli isimler katıldı.

Pelkas'ın düğününde konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, esprili bir dille Dinamo Kiev maçını işaret etti.

"BALAYI YOK, ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR"

Ali Koç yaptığı konuşmada, "Seni PAOK'tan almak için çok şey yaptık. Sen bu takımın bir parçasısın ve hepimiz harika anlar yaşamak istiyoruz. Balayı yok, bir kaç hafta sonra önemli bir maçımız var. Harika şeyler başarmak için seni orada görmek istiyoruz." dedi.



