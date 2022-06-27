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Fenerbahçeli Pelkas'da düğün günü Şampiyonlar Ligi mesajı!

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, İstanabul'da Kiveli Marda ile evlendi. Pelkas'ın nikah törenine, sarı lacivertli takımın yıldızları, teknik direktör Jorge Jesus ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı. Koç, yaptığı konuşmada esprili bir dille, "Balayı yok, bir kaç hafta sonra önemli bir maçımız var." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Pelkas'da düğün günü Şampiyonlar Ligi mesajı!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitrios Pelkas, İstanbul'da dünyaevine girdi.

Sarı lacivertli takımın yıldızının Kiveli Marda ile olan nikah törenine, Fenerbahçeli yöneticiler, futbolcular, teknik direktör Jorge Jesus ve önemli isimler katıldı.

Pelkas'ın düğününde konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, esprili bir dille Dinamo Kiev maçını işaret etti.

"BALAYI YOK, ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR"
Ali Koç yaptığı konuşmada, "Seni PAOK'tan almak için çok şey yaptık. Sen bu takımın bir parçasısın ve hepimiz harika anlar yaşamak istiyoruz. Balayı yok, bir kaç hafta sonra önemli bir maçımız var. Harika şeyler başarmak için seni orada görmek istiyoruz." dedi.

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