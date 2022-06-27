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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor! O isimler de idmana katıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını devam ettiriyor. Sarı-lacivertlilerin son idmanına, milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Diego Rossi, Steven Caulker ve Serdar Dursun da katıldı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:31
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor! O isimler de idmana katıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Diego Rossi, Steven Caulker ve Serdar Dursun da katıldı.

Söz konusu isimler antrenmanda takımdan ayrı yo-yo (Güç ölçümü) testi gerçekleştirdi.

Milli takımdan dönen Miha Zajc ise sabah antrenmanında yer almadı. Oyuncunun akşam antrenmanında takımla çalışacağı öğrenildi.

Sakatlığı süren Nazım Sangare idmanda yer almazken, Arda Güler bireysel çalıştı.

Toplantının ardından salonda fitness çalışmasıyla başlayan antrenmanda dün evlenen Dimitris Pelkas da izinli olduğu için bulunmadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.


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