FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını sürdüren sarı-lacivertlilerde takıma katılacak ve takımdan gönderilecek isimler belli oluyor.
Transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Sarı Kanarya, gündemine defans bölgesi için genç bir ismi aldı.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un yönetime ismini verdiği Portekizli stoper Alexandre Penetra için harekete geçildi.
Sarı-lacivertliler oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yaptı.
Kanarya, Penetra transferini kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor.
Alexandre Penetra'nın menajeri Diogo Correia Henriques, Fenerbahçe'nin teklifi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Henriques, "Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz.
Masada birçok teklif var.
Henüz hiçbir şeye karar verilmedi.
Penetra için Türkiye'den başka teklifler de var" ifadelerini kullandı.
Menajer Henriques, Famalicao'nun, Alexandre Penetra için 3 milyon euro civarında bir bonservis ücreti beklediğini söyledi.
Bu rakama transferin bitebileceğini belirtti.
Alexandre Penetra, Portekiz'in gelecek vaat eden stoperlerinden birisi olarak gösteriliyor.
Genç futbolcu geride bıraktığımız sezonda Famalicao formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı.