Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürdürülüyor. Defans bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler gündemine genç bir ismi aldı. Sarı Kanarya'nın Famalicao forması giyen defans oyuncusu Alexandre Penetra ile ilgilendiği belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını sürdüren sarı-lacivertlilerde takıma katılacak ve takımdan gönderilecek isimler belli oluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Sarı Kanarya, gündemine defans bölgesi için genç bir ismi aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un yönetime ismini verdiği Portekizli stoper Alexandre Penetra için harekete geçildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Sarı-lacivertliler oyuncu ve kulübüyle bir görüşme yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Kanarya, Penetra transferini kısa bir süre içerisinde bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Henüz hiçbir şeye karar verilmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Penetra için Türkiye'den başka teklifler de var" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Menajer Henriques, Famalicao'nun, Alexandre Penetra için 3 milyon euro civarında bir bonservis ücreti beklediğini söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Bu rakama transferin bitebileceğini belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Alexandre Penetra, Portekiz'in gelecek vaat eden stoperlerinden birisi olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Alexandre Penetra'nın menajeri açıkladı! Bonservis ücreti...

Genç futbolcu geride bıraktığımız sezonda Famalicao formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı.

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