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Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşılaşacak. İlk hazırlık maçında Shkupi ile oynayan Fenerbahçe 2-2 berabere kalmıştı. 2. hazırlık maçında ise Tirana'yı 4-0 yenmişti. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:42 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:44
Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Mol Fehervar ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 6 Temmuz Çarşamba günü 18:30'da oynanacak.

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