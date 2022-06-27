Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu konuştu!

"Savaşın başlamasından bu yana siz ve grubunuz için en zor olan şey neydi?"

- Başlangıçta en zor şey oyuncuların güvenliğpini sağlamaktı. En çok hissettiğim duygu korkuydu. Bu korkunun ortadan kalkmasını sağlamalıydık. Tek çözüm futbol oynamaya devam etmekti.