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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu konuştu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, önemli açıklamalarda bulundu. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu, savaşın ortasında yaşananları anlatırken, Fenerbahçe maçı öncesi takımın psikolojisini anlattı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:16
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev'in 76 yaşındaki deneyimli teknik adamı Mircea Lucescu, kritik maçlar öncesi İsviçre'den Blick gazetesine açıklamalarda bulundu.

İşte Mircea Lucescu ile yapılan röportaj:

"Birkaç yıl önce verdiğiniz röportajda futbolun anlamlarına dair konuştunuz. Bugün bakınca her şey çok önemsiz mi görünüyor?"

- Futbol, her insanın hayatının bir parçasıdır ve pandemide bile çok önemliydi. Futbol, yaşamak için umut verir, coşku ve motivasyon verir. İnsanlar da kendi takımlarının maçlarını izlemek ister.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

Bu istek, Ukrayna'nın İskoçya ve Galler'e karşı oynadığı Dünya Kupası eleme maçlarında bile görülüyordu. Ukraynalılar, futbolu ve milli takımlarını çok seviyorlar. 90 dakika boyunca ülkede neler olup bittiğini unuttular ve milli takımlarını desteklediler.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"Bu yüzden mi dostluk maçları yapıyorsunuz?"

- Oyuncularımla birlikte yardım alabilmek için yurt dışına çıktı. Sporcular, asker değildir. Savaş koşullarında herkes elinden geldiğince yardımcı olabilir, ancak kendi mesleklerini yaparak. Bu maçlarda yardım toplayarak Ukrayna'yı desteklemiş oldular aslında. Para kazandılar ve ülkelerine yolladılar. 90 dakika boyunca Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili farkındalık yarattılar, savaşı protesto ettiler.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"BÜYÜK TAKIMLAR BİZE YARDIM ETMEDİ"

"Daha çok dikkat çekmek için neden Avrupa'nın büyük takımlarıyla oynamadınız?"

- Bize Doğu Avrupa dışında sadece Borussia Dortmund yardımcı oldu. Büyük kulüplerden hiçbiri teklifimizi kabul etmedi. İsviçre de bize her zaman yardım etti.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

Çatışma başladığında herkes yardım etmek istedi ama zaman geçti ve her şey rutin hale geldi. İnsanlar unutmaya başladı. Halbuki birçok insan ölüyor ve kıtlık devam ediyor. Ekibimle birlikte bunun bitmediğini hatırlatmaya çalışıyorum. Avrupa'nın bir yerinde korkunç bir savaş devam ediyor.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAĞIZ"

"Sportif açıdan da bir hedefiniz var değil mi?"

- Evet, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuna hazırlanmaya çalışıyoruz. 20 Temmuz'da Fenerbahçe ile Polonya'da oynayacağız. Ardından bir hafta sonra Türkiye'ye gideceğiz.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"Aralık 2021'den bu yana resmi maç oynamadınız. Fenerbahçe'ye karşı hazırlanmak ne kadar zor?"

- O tarihten bu yana 21 hazırlık maçı yaptık, 18 galibiyet aldık ve 3 kez berabere kaldık. Tüm oyuncuların oynamasına izin vermeye ve oyuncuların forma rekabeti yaşamasına izin vermeye çalışıyorum.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"BİRKAÇ GÜN ÖNCE KIEV'İ DOLAŞTIM"

"Birkaç gün önce Kiev'e döndünüz. İnsanlar sizi nasıl karşıladı?"

- Hayatın bu koşullarda da devam ettiğini göstermek istedim. Kiev'de dolaştım ve insanlar, Kiev'e döndüğüm için bana teşekkür ettiler. Orada kalanlar, kendilerini terk edilmiş hissediyorlardı.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"Savaşın başlamasından bu yana siz ve grubunuz için en zor olan şey neydi?"

- Başlangıçta en zor şey oyuncuların güvenliğpini sağlamaktı. En çok hissettiğim duygu korkuydu. Bu korkunun ortadan kalkmasını sağlamalıydık. Tek çözüm futbol oynamaya devam etmekti.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"UKRAYNA LİGİ BAŞLAMALI, ÇOK ÖNEMLİ"

"Ukrayna Ligi'nin ağustosta başlayabileceğini düşünüyor musunuz?"

- Bana göre, daha az tehlikeli bölgelerde yapılması gerekse bile Ukrayna Ligi herkes için çok önemli ve başlamalı. Herkese hayatın devam ettiğini göstermemiz gerekiyor. Durmamalıyız. 29 Temmuz'da Everton ile bir maçımız var ve ardından Kiev'e dönebileceğimizi umuyorum. Hayat bugünlerde böyle. Her gün umut ediyoruz.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"Ukrayna'daki savaş, uzun kariyerinizdeki ilk savaş değil. Çavuşesku devriliğinde Bükreş'te teknik direktörlük yapıyordunuz."

- 2014'te Donetsk'teydim. Rus yanlısı ayrılıkçılar ayaklandılar. Çok şeyi geride bıraktım ama asla pes etmedim.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"STEAUA, ÇAVUŞESKU'NUN TAKIMIYDI"

"İsterseniz Çavuşeski'ya geri dönelim. Neler hatırlıyorsunuz?"

- Bir problem vardı, çünkü tarihi olan kulüplerin hepsini kapatmak istiyordu. Spor aynı zamanda tarih ve geleneklerle ilgilidir. Ben Dinamo Bükreş'i çalıştırmaya devam ettim. Romanya'da iç savaş tehlikesi çıktığında kış arasındaydık. Fransa'ya gittik. Metz'te 3-4 maç oynadık. Evimize döndük ve sezonun ikinci yarısına hazırlandık.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"Kupayı ve şampiyonluğu kazandınız. Bu ne kadar önemli bir başarıydı?"

- Çok önemliydi. Rakibimiz Steaua Bükreş, Çavuşesku ailesinin takımıydı. Onlara karşı kazanmak kolay değildi ama iyi bir takım olduğumuzu ispatladık.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mirca Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"2 YIL BİR OTELDE YAŞADIM"

"2014'te Rus ayrılıkçıların ayaklanması sırasında Shakhtar Donetsk'in teknik direktörüydünüz."

- Evet, takımımla beraber 2 yıl boyunca Kiev'de bir otelde kaldım. Sadece deplasmanlarda oynadık; Lviv, Kharkiv ve Odessa'da. Çok zordu. Antrenman yapacak tesisimiz yoktu. Şampiyonluğu iki kez kaybettik ama yine de kupalar kazandık. Ondan sonra işler düzeldi. Shakhtar, Kiev'de bize bir antrenman tesisi bile ayarladı.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu konuştu! "Savaşın ortasında..."

"Kariyeriniz boyunca birçok savaş gördünüz."

- Her şeyi gördüm, her şeyi yaşadım.

"Yine de çok sakinsiniz."

- Artık olan hiçbir şeye şaşırmıyorum. Özellikle iş hayatımda. Tüm durumlara uyum sağladım ve sakin, dengeli kalarak, başkalarının güveni ve yardımı ile her şeyi atlattım. Her zaman mücadele etmek için çözümler buldum.

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