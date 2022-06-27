Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Mircea Lucescu konuştu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev'in 76 yaşındaki deneyimli teknik adamı Mircea Lucescu, kritik maçlar öncesi İsviçre'den Blick gazetesine açıklamalarda bulundu.
İşte Mircea Lucescu ile yapılan röportaj:
"Birkaç yıl önce verdiğiniz röportajda futbolun anlamlarına dair konuştunuz. Bugün bakınca her şey çok önemsiz mi görünüyor?"
- Futbol, her insanın hayatının bir parçasıdır ve pandemide bile çok önemliydi. Futbol, yaşamak için umut verir, coşku ve motivasyon verir. İnsanlar da kendi takımlarının maçlarını izlemek ister.