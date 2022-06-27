Fenerbahçe, 1 numaralı ön libero adayı R.Betisli Carvalho için son bir hamle daha yapacak. İspanyollar, sarı-lacivertlilerin Portekizli yıldızla maaş konusunda uzlaşması için Betis'te kazandığı 2.5 milyon euro'luk rakamın üzerine çıkması gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe, 1 numaralı ön libero adayı R.Betisli Carvalho için son bir hamle daha yapacak. İspanyollar, sarı-lacivertlilerin Portekizli yıldızla maaş konusunda uzlaşması için Betis'te kazandığı 2.5 milyon euro'luk rakamın üzerine çıkması gerektiğini vurguladı.