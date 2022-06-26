Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı ismi gündeme gelmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı ismi gündeme gelmişti.
27 yaşındaki savunmacıyı kadroya katmak için görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler Konyaspor ile prensip anlaşmasına varsa da Abdülkerim ile yapılan görüşmeler tıkandı.
Transferde devreye giren Galatasaray işi bitirdi ve başarılı oyuncuyu renklerine bağladı.
Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Abdülkerim Bardakcı ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe'nin kapısından dönen Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olma nedeni ortaya çıktı.
TRANSFERE JORGE JESUS ENGELİ!
Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kararları belirleyici oluyor.
Milliyet'in haberine göre; Tüm futbol kamuoyunun konuştuğu Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı transferinde de geri adım atılmasını Jorge Jesus istedi.
İLK 11'DE OYNAMAYACAK OLMASI KARARINI ETKİLEDİ
Portekizli çalıştırıcı, elinde başta Kim, Szalai ve Serdar Aziz gibi önemli savunmacıların olduğunu belirterek, ekstra bir stopere bu kadar çok para harcanmasını doğru bulmadı.
Fenerbahçe'de yöneticilerle konuşan Jesus'un, ilk 11 garantisi veremeyeceği bir isim için kulübün 3 milyon euro civarı bir para ödemesini istemedi.
Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle yönetime transferden vazgeçilebileceği mesajını verdi.
Bunun üzerine sarı-lacivertli kulüp, Konyasporlu stoper konusunu kapattı.
Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçen Jorge Jesus, daha çok William Carvalho üzerinde durulmasını söyledi.
Esas bütçenin Portekizli orta sahaya ayrılmasının daha doğru olduğu bildirildi.
Fenerbahçe 5 milyon euronun altına bir bedelle işi bitirmek istiyor. 30 yaşındaki orta sahaya da 2.5 milyon euroluk bir maaş düşünülüyor.
Eğer Carvalho'dan olumlu bir sonuç alınamazsa ibre, Flamengo'dan Willian Arao'ya dönecek.