Haberler Fenerbahçe Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Son dakika spor haberi: Türk futbol kamuoyu Abdülkerim Bardakcı transferiyle çalkalanıyor. Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu ancak pazarlıkların olumlu sonuçlanmamasının ardından Galatasaray'ın devreye girerek işi resmiyete döktüğü transferde Jorge Jesus gerçeği ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı toplantıda, Abdülkerim Bardakcı'nın kadroya katılmasına engel olduğu iddia edildi. İşte Jesus ile yönetim arasında geçen görüşmenin detayları ve transferin perde arkasında yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 16:04
Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı ismi gündeme gelmişti.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

27 yaşındaki savunmacıyı kadroya katmak için görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler Konyaspor ile prensip anlaşmasına varsa da Abdülkerim ile yapılan görüşmeler tıkandı.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Transferde devreye giren Galatasaray işi bitirdi ve başarılı oyuncuyu renklerine bağladı.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Abdülkerim Bardakcı ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin kapısından dönen Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'a transfer olma nedeni ortaya çıktı.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

TRANSFERE JORGE JESUS ENGELİ!
Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kararları belirleyici oluyor.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Milliyet'in haberine göre; Tüm futbol kamuoyunun konuştuğu Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı transferinde de geri adım atılmasını Jorge Jesus istedi.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

İLK 11'DE OYNAMAYACAK OLMASI KARARINI ETKİLEDİ
Portekizli çalıştırıcı, elinde başta Kim, Szalai ve Serdar Aziz gibi önemli savunmacıların olduğunu belirterek, ekstra bir stopere bu kadar çok para harcanmasını doğru bulmadı.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de yöneticilerle konuşan Jesus'un, ilk 11 garantisi veremeyeceği bir isim için kulübün 3 milyon euro civarı bir para ödemesini istemedi.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Portekizli çalıştırıcı, bu nedenle yönetime transferden vazgeçilebileceği mesajını verdi.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Bunun üzerine sarı-lacivertli kulüp, Konyasporlu stoper konusunu kapattı.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçen Jorge Jesus, daha çok William Carvalho üzerinde durulmasını söyledi.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Esas bütçenin Portekizli orta sahaya ayrılmasının daha doğru olduğu bildirildi.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe 5 milyon euronun altına bir bedelle işi bitirmek istiyor. 30 yaşındaki orta sahaya da 2.5 milyon euroluk bir maaş düşünülüyor.

Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

Eğer Carvalho'dan olumlu bir sonuç alınamazsa ibre, Flamengo'dan Willian Arao'ya dönecek.

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