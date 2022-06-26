Transferde Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Meğer Jorge Jesus...

İLK 11'DE OYNAMAYACAK OLMASI KARARINI ETKİLEDİ

Portekizli çalıştırıcı, elinde başta Kim, Szalai ve Serdar Aziz gibi önemli savunmacıların olduğunu belirterek, ekstra bir stopere bu kadar çok para harcanmasını doğru bulmadı.