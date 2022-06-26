TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer dönemini hareketli geçirecek olan sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus forvet takviyesi istiyor.
Listesinde birçok isim bulunan Portekizli teknik direktörün ileri uçta yıldız bir futbolcu istediği belirtildi.
Kanarya'da transferde kritik iki mevki olarak belirlediği ön libero ve santrfor için dört koldan arayışlarını sürdürüyor.
Bir süredir adı santrfor adayları arasında yer alan Real Madrid'in Dominikli golcüsü Mariano Diaz'ı İspanyol As gazetesi yeniden alevlendirdi.
As'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, İspanyol devi Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Mariano Diaz'a ilgisini kaybetmedi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un da kadrosunda çok görmek istediğini öne sürdü.
Avrupa kulüplerinin de görüşmelerde bulunduğu 28 yaşındaki tecrübeli santrforun yıllık 5 milyon Euro maaş beklentisi olduğu vurgulandı.
Dominikli golcünün Real Madrid'le kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Mariano Diaz, geçtiğimiz sezon 11 maçta şans bulurken, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
MARIANO DIAZ KİMDİR?
Mariano Diaz, 1 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur.
28 yaşındaki futbolcu, İspanya Premia de Mar'da dünyaya gelmiştir.
Golcü futbolcu kariyerine Badalona Altyapısı'nda başlamıştır.
1.80 m boyunda olan futbolcu Real Madrid ve Olimpik Lyon formaları giymiştir.
Real Madrid ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun 6 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.