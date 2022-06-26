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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonda forvette istenilen ivmeyi yakalayamayan sarı-lacivertlilerde o bölgeye takviye yapılması bekleniyor. Kanarya'nın son olarak golcü Mariano Diaz'ı gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Transfer dönemini hareketli geçirecek olan sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus forvet takviyesi istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Listesinde birçok isim bulunan Portekizli teknik direktörün ileri uçta yıldız bir futbolcu istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Kanarya'da transferde kritik iki mevki olarak belirlediği ön libero ve santrfor için dört koldan arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Bir süredir adı santrfor adayları arasında yer alan Real Madrid'in Dominikli golcüsü Mariano Diaz'ı İspanyol As gazetesi yeniden alevlendirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

As'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, İspanyol devi Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Mariano Diaz'a ilgisini kaybetmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Teknik direktör Jorge Jesus'un da kadrosunda çok görmek istediğini öne sürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

5 MİLYON EURO MAAŞ

Eski kulübü Lyon ve Getafe'nin yanı sıra Diaz'ın durumunu soruyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Avrupa kulüplerinin de görüşmelerde bulunduğu 28 yaşındaki tecrübeli santrforun yıllık 5 milyon Euro maaş beklentisi olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Dominikli golcünün Real Madrid'le kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

Mariano Diaz, geçtiğimiz sezon 11 maçta şans bulurken, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe golcüsünü buldu! Mariano Diaz...

En başarılı dönemini 2017-18'de Fransız devi Lyon'da yaşadı ve 45 maçta 21 gol, 6 asist katkısı sağladı.

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