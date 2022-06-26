TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi kamp hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler'de orta saha bölgesine takviye yapılacak.
Geride bıraktığımız sezonda orta saha bölgesinde Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ligi tamamlayan Kanarya'da o bölgede ayrılıklar yaşanacağı iddia edildi.
Jose Sosa'nın takımdan ayrılışının ardından Luiz Gustavo ile de yolların ayrılması bekleniyor.
Orta saha'da geniş rotasyonlu kadro oluşturmak isteyen Jorge Jesus, listesine Portekizli bir futbolcuyu ekledi.
Fenerbahçe'de Sergio Oliveira konusunda somut gelişmeler yaşanacak.
Bonservisi Porto'daki ve Roma'da kiralık 30 yaşındaki orta sahanın satış opsiyonunu kullanmayacak İtalyanlar, yine de beklemesini talep ettiler.
Oliveira, F.Bahçe Sportif Direktörü Branco ile PAOK'ta çalıştı.
İkilinin sıcak ilişkilerinin transferde önemli rol oynayacağı da belirtildi.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
Sergio Oliveira, 2 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur.
30 yaşındaki futbolcu, Portekiz'de Paços de Brandão'da dünyaya gelmiştir.
Orta saha bölgesinde oynayan futbolcu kariyerine Porto Altyapısı'nda başlamıştır.
Paok ve Roma gibi takımlarda da forma giyen futbolcunun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.
Sergio Oliveira bu sezon Roma formasıyla çıktığı 45 maçta 8 gol atıp 2 asistlik performansla takımına katkı sağlamıştır.