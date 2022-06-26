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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Fenerbahçe'de gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler'de gündeme Portkezli bir isim geldi. Jorge Jesus'un vatandaşı Sergio Oliveira'yı transfer etmek için girişimlere başlandığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi kamp hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler'de orta saha bölgesine takviye yapılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Geride bıraktığımız sezonda orta saha bölgesinde Miha Zajc ve Miguel Crespo ile ligi tamamlayan Kanarya'da o bölgede ayrılıklar yaşanacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Jose Sosa'nın takımdan ayrılışının ardından Luiz Gustavo ile de yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Orta saha'da geniş rotasyonlu kadro oluşturmak isteyen Jorge Jesus, listesine Portekizli bir futbolcuyu ekledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Fenerbahçe'de Sergio Oliveira konusunda somut gelişmeler yaşanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Bonservisi Porto'daki ve Roma'da kiralık 30 yaşındaki orta sahanın satış opsiyonunu kullanmayacak İtalyanlar, yine de beklemesini talep ettiler.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Ancak sürpriz iddia ise Portekiz gazetesi A Bola'dan geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

A Bola, sarı-lacivertlilerin Porto'ya 4 milyon euro teklif yaptığını öne sürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Oliveira, F.Bahçe Sportif Direktörü Branco ile PAOK'ta çalıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

İkilinin sıcak ilişkilerinin transferde önemli rol oynayacağı da belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

Sergio Oliveira, 2 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

30 yaşındaki futbolcu, Portekiz'de Paços de Brandão'da dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Orta saha bölgesinde oynayan futbolcu kariyerine Porto Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira mesaisi!

Paok ve Roma gibi takımlarda da forma giyen futbolcunun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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