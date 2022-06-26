Lincoln şov

Fenerbahçe,ikinci hazırlık maçında Arnavutluk şampiyonu Tirana'yı 4-0 yendi. İlk maçında Makedonya'dan Skhupi ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, karşılaşmaya Ertuğrul, Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha 11'iyle başladı. Sarı-lacivertliler, 10 dakika dolmadan golü buldu. Yeni transfer Lincoln'ün yıldızlaştığı maçta Brezilyalı 10 numaranın frikiğini arka direkte Berisha kafayla tamamladı. 2. yarıda da 53'te sahne alan genç maestro, kornerde topun başına geçti. Meşin yuvarlağı arka direkte Novak ile buluşturdu skor 2-0 oldu. 84'te Valencia'nın asistinde Pelkas 3-0 yaptı. 88'de Samatta Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetini ilan etti.