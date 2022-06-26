FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.
Lincoln Henrique ve Bruma takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, hücum hattını zenginleştirmeye devam ediyor.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.
Lincoln Henrique ve Bruma takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, hücum hattını zenginleştirmeye devam ediyor.
Jorge Jesus'un da potansiyelini görüp onay verdiği transferde geri sayıma geçildi.
Emre Mor'un her iki kanatta da forma giymesi hücum alternatiflerini artırma açısından Portekizli çalıştırıcı için tercih sebebi oldu.
PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI!
Sabah'ın haberine göre; Karagümrük'te yeniden kendini bulan 24 yaşındaki oyuncu için ilk görüşmeyi 30 Mayıs'ta Vefa Stadı'nda yapan Fenerbahçe yönetimi, prensip anlaşmasına vardı.
Karagümrük'ü ikna eden sarı-lacivertliler, Emre Mor'un menajeri Nima Modyr ile yapacağı pazarlığın ardından transfere nokta koymayı hedefliyor.
İstanbul'a gelen İsveçli menajer, hem Fatih Karagümrük hem de Fenerbahçe cephesiyle masaya oturacak.
Avrupa'dan ve Süper Lig'den başka takımların da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerde forma giymeyi çok istediği belirtildi.
"KADIKÖY'Ü HAYAL EDİYORUM"
Başarılı futbolcunun yakın çevresine, "Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyorum. Kadıköy'ü hayal ediyorum" dediği öğrenildi.
TRANSFER DETAYLARI BELLİ OLDU!
Kanarya'nın, altyapısında forma giyen Efecan Mızrakcı'yı Emre Mor transferinde kullanacağı ortaya çıktı.
18 yaşındaki sağ bekin takasta Karagümrük'e verilmesi konusunda el sıkışıldığı bildirildi.
Fenerbahçe'nin, transferi 3 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay ile bitirmeyi planladığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta Karagümrük forması giyen Emre Mor, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.70 milyon euro olarak gösteriliyor.