Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de en iddialı kadroyu kurabilmek için yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'de, Bruma ve Lincoln Henrique'nin ardından bir transfer daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Emre Mor'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Karagümrük ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varan Kanarya, 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle son detayları konuşup transfere noktayı koyacak. Öte yandan Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Emre Mor transferiyle ilgili konuştu. İşte anlaşmanın detayları ve o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 10:22
FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Lincoln Henrique ve Bruma takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, hücum hattını zenginleştirmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Yerli isimlere ayrı bir önem veren Kanarya, geçtiğimiz sezon performansıyla Süper Lig'e damga vuran Emre Mor'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Jorge Jesus'un da potansiyelini görüp onay verdiği transferde geri sayıma geçildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Emre Mor'un her iki kanatta da forma giymesi hücum alternatiflerini artırma açısından Portekizli çalıştırıcı için tercih sebebi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI!
Sabah'ın haberine göre; Karagümrük'te yeniden kendini bulan 24 yaşındaki oyuncu için ilk görüşmeyi 30 Mayıs'ta Vefa Stadı'nda yapan Fenerbahçe yönetimi, prensip anlaşmasına vardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Karagümrük'ü ikna eden sarı-lacivertliler, Emre Mor'un menajeri Nima Modyr ile yapacağı pazarlığın ardından transfere nokta koymayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

İstanbul'a gelen İsveçli menajer, hem Fatih Karagümrük hem de Fenerbahçe cephesiyle masaya oturacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Avrupa'dan ve Süper Lig'den başka takımların da talip olduğu 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerde forma giymeyi çok istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

"KADIKÖY'Ü HAYAL EDİYORUM"
Başarılı futbolcunun yakın çevresine, "Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyorum. Kadıköy'ü hayal ediyorum" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

TRANSFER DETAYLARI BELLİ OLDU!
Kanarya'nın, altyapısında forma giyen Efecan Mızrakcı'yı Emre Mor transferinde kullanacağı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

18 yaşındaki sağ bekin takasta Karagümrük'e verilmesi konusunda el sıkışıldığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Fenerbahçe'nin, transferi 3 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay ile bitirmeyi planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

Geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta Karagümrük forması giyen Emre Mor, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ve Emre Mor transferinde mutlu son! İşte anlaşma detayları

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.70 milyon euro olarak gösteriliyor.

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