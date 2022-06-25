Mor an meselesi

Karagümrük'te geçtiğimiz sezon 26 maçta 5 gol, 3 asistlik performansıyla düşüşe geçen kariyerini tekrar ayağa kaldıran ve dikkatleri üzerine çeken Emre Mor konusunda Fenerbahçe cephesinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlıların bonservisini aldığı 24 yaşındaki sağ kanat için Fenerbahçe girişimlerini hızlandırdı ve bu hafta somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'yla yoğun bir pazarlığa girişecek olan sarı-lacivertli kurmaylar, birkaç gün içinde sonuç almayı planlıyor. Emre Mor'un da çubuklu formayı giymeyi çok istediği ve Başkan Hurma'dan transferinde kolaylık sağlamasını beklediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin yerli statüsünde oynayacak Mor için tüm şartlarını zorlayacağı bildirildi.