Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Fenerbahçe, gelecek sezon 'mutlak şampiyon olacak kadroyu' kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, gelecek sezon 'mutlak şampiyon olacak kadroyu' kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a imza attırmış ve Portekizli teknik adamın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamıştı.
Jorge Jesus, Fenerbahçe için yaptığı analizde orta sahaya bir takviye talep etmişti.
Lincoln ve Bruma'ya imza attıran Fenerbahçe'de, orta sahanın göbeğinde oynayacak güçlü bir oyuncu isteniyor.
Lincoln ve Bruma'ya imza attıran Fenerbahçe'de, orta sahanın göbeğinde oynayacak güçlü bir oyuncu isteniyor.
Jorge Jesus, eski öğrencisini Fenerbahçe yönetiminden talep etmiş ve sarı lacivertliler, transfer için düğmeye basmıştı.
BETIS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe yönetimi, bir yandan Carvalho bir yandan da Real Betis ile görüşmelere başlamıştı.
Sarı lacivertliler, Carvalho transferinde mali olarak uzlaşmaya çalışırken, ilk teklifte anlaşma sağlanamamıştı.
2. TEKLİF GELİYOR
Fenerbahçeli kurmaylar, Jorge Jesus'un ısrarla istediği William Carvalho konusunda 2. kez masaya oturmaya hazırlanıyor.
Sosa ile yolların ayrılmasının ardından Carvalho transferi, camiada da büyük yankı uyandırmıştı.
Sarı lacivertlilerin, 2. teklifte daha güçlü bir şekilde masaya oturacağı ve transferi noktalayarak oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi.
WILLIAM CARVALHO KİMDİR?
Tam adı William Silva de Carvalho'dur.
Başarılı futbolcu William Carvalho futbol kariyerine 13 yaşında Sporting CP takımının altyapısında başlamıştır.
La Liga takımlarından olan Real Betis forması giyen Carvalho ön libero mevkiinde mücadele ediyor
William Carvalho Real Betis'te 14 numaralı formayı giyiyor.
Carvalho Portekizli millî futbolculardan biridir.
William Carvalho Angola'nın başkenti Luanda'da dünyaya gelmiştir.
1,87 metre boyundaki Carvalho 30 yaşındadır.
7 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur.