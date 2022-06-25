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Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, orta sahanın göbeğine kaliteli bir ismi transfer etmek istiyor. Bu bağlamda uzun süredir William Carvalho ile ilgilenen Fenerbahçe'de, yıldız futbolcuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Özel haber

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:19 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:20
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Fenerbahçe, gelecek sezon 'mutlak şampiyon olacak kadroyu' kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a imza attırmış ve Portekizli teknik adamın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamıştı.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Jorge Jesus, Fenerbahçe için yaptığı analizde orta sahaya bir takviye talep etmişti.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Lincoln ve Bruma'ya imza attıran Fenerbahçe'de, orta sahanın göbeğinde oynayacak güçlü bir oyuncu isteniyor.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Lincoln ve Bruma'ya imza attıran Fenerbahçe'de, orta sahanın göbeğinde oynayacak güçlü bir oyuncu isteniyor.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Jorge Jesus, eski öğrencisini Fenerbahçe yönetiminden talep etmiş ve sarı lacivertliler, transfer için düğmeye basmıştı.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

BETIS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe yönetimi, bir yandan Carvalho bir yandan da Real Betis ile görüşmelere başlamıştı.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Sarı lacivertliler, Carvalho transferinde mali olarak uzlaşmaya çalışırken, ilk teklifte anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

2. TEKLİF GELİYOR
Fenerbahçeli kurmaylar, Jorge Jesus'un ısrarla istediği William Carvalho konusunda 2. kez masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Sosa ile yolların ayrılmasının ardından Carvalho transferi, camiada da büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Sarı lacivertlilerin, 2. teklifte daha güçlü bir şekilde masaya oturacağı ve transferi noktalayarak oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?
Tam adı William Silva de Carvalho'dur.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Başarılı futbolcu William Carvalho futbol kariyerine 13 yaşında Sporting CP takımının altyapısında başlamıştır.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

La Liga takımlarından olan Real Betis forması giyen Carvalho ön libero mevkiinde mücadele ediyor

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

William Carvalho Real Betis'te 14 numaralı formayı giyiyor.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

Carvalho Portekizli millî futbolculardan biridir.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

William Carvalho Angola'nın başkenti Luanda'da dünyaya gelmiştir.

Fenerbahçe'de William Carvalho transferinde yeni gelişme! Teklif...

1,87 metre boyundaki Carvalho 30 yaşındadır.

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