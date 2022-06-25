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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, Ferdi Kadıoğlu konusunda radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon sol bek pozisyonunda görev alan Milli yıldız için Jorge Jesus, kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:19
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncuları kendi orijinal pozisyonlarında kullanmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Bu isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Hollanda'da oynadığı dönemlerde orta sahada yaratıcı oyuncu pozisyonunda forma giyen yıldız futbolcu daha sonra kanatlarda kendini göstermişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Geçen sezona kadar sarı-lacivertliler de kanatlarda ofansif anlamda Ferdi'yi kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Geçen sezonun başında Vitor Pereira'nın göreve gelişi ile 3'lü sistemde savunma yönüyle ön plana çıkmıştı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

İsmail Kartal da göreve geldikten sonra bu durumu bozmadı, Ferdi sol bekte forma giymeye devam etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Alışık olmadığı bir bölgede forma giymesine rağmen 22 yaşındaki futbolcu kendini bu bölgede geliştirdi ve milli takıma kadar yükseldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

POZİSYONU DEĞİŞİYOR

Yeni sezonla birlikte Ferdi'nin pozisyonunun değişmesi gündemde.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Şu anda Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Milliyet'in haberine göre, imkanlar dahilinde bu bölgeye takviye yapılırsa Ferdi yeni sezonda ofansif karakteriyle sahada yer alacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Teknik direktör Jorge Jesus da ilk geldiği gün yaptığı açıklamada ön bölgeye yaratıcılık katmak istediğini ifade etmişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Ferdi de yeteneği ve çabukluğu ile buraya katkı sağlayacak isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Sezon içinde sol bekte sıkıntı yaşanırsa milli yıldız bu bölgede de kullanılabilir.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni sezonda...

Zaten Jorge Jesus ve ekibi de takım içerisinde yaptıkları analiz ve raporlamada Ferdi Kadıoğlu'nu beğenmişlerdi.

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