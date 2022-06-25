Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adam, PSG'de forma giyen Danilo'yu takımında görmek istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 13:09 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 13:34
Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Fenerbahçe'de göreve geldiğinden bu yana Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini yaptıran Jorge Jesus, bir sonraki hamlesini mutlaka orta sahaya yapmak istiyor.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Record'da yer alan habere göre; Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını yeniden dizayn etmek istiyor.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Bu amaçla William Carvalho, Sergio Oliveira, William Arao ve Vinicius Souza'nın isimleri Fenerbahçe ile geçerken, Jorge Jesus'un İstanbul'a transfer için ikna etmeye çalıştığı isminse daha büyük ve daha sükseli olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Jorge Jesus'un bir süredir Paris Saint-Germain'deki geleceği soru işareti olan Portekizli milli orta saha oyuncusu Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Fenerbahçe'nin Danilo'dan olumlu cevap alması durumunda, satışa sıcak bakan PSG ile de görüşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

DANILO PEREIRA'NIN KARİYERİ

Estoril altyapısından yetişen ve Parma, Aris, Roda, Maritmo formaları giydikten sonra Temmuz 2015'te 4.5 milyon euro karşılığı Porto'ya transfer olan 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Ekim 2020'de ise kiralama ve satın alma için toplamda 20 milyon Euro'luk bedelle PSG'ye geçti.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

PSG ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Danilo, geçen sezon 37 resmi maçta oynadı.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

5 gol attı ve 2624 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

DANILO KİMDİR?
Yıldız oyuncu, 9 Eylül 1991'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Danilo Pereira, ön libero mevkiinde oynuyor ve 1.88 boyunda.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Tecrübeli futbolcu, tercih edilmesi halinde stoperde de oynayabiliyor.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Yıldız oyuncunun PSG ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Danilo, Portekiz milli takımı ve alt yaş kategorilerinde çokça forma giydi.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

İlk kez 24 Mart 2009'da Portekiz U18 milli takımını forması giydi ve burada 5 maçta 1 gol üretti.

Fenerbahçe transfer bombasını pataltıyor! Jorge Jesus'tan PSG'li Danilo'ya "Gel" mesajı

Daha sonra U19'da 17 maç 1 gol, U20'de 19 maçta 3 gol, U21'de 3 maç, A Milli Takım'da 61 maçta 2 gol üretti.

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