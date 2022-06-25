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Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Hücum hattında takımın skor yükünü çekecek bir ismi kadroya katmak isteyen sarı-lacivertliler operasyon için düğmeye bastı. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden yönetim, gözünü Real Madrid'e çevirdi. Santrfor mevkisini doğrudan katkı verecek bir yıldızla güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, İspanyol devinin yıldızı ve menajeriyle temasa geçti. Transferde ısrarcı olan Kanarya, teklifini de iletti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:46 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:46
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Kanarya'da eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle kadro hazır hale gelecek.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında skora doğrudan etki edecek isimlere kadro planlamasında yer vermeyi düşünüyor.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Kamp çalışmalarında ve hazırlık maçlarında gösterilen performanslar, kadro yapılanmasına etki edecek.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Raporunu oluşturan Jorge Jesus, gelecek ve gidecek oyuncular üzerinde yeni kararlar alabilir.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Emre Mor ile görüşmelerde olumlu mesafe kaydetti.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler rotayı yurt dışına çevirdi.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Real Madrid'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

MARIANO DIAZ BOMBASI!
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Birçok talibi bulunan yıldız futbolcu için en ciddi taliplerden birinin sarı-lacivertliler olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

İspanyol devi Real Madrid'in, Diaz için gelecek olan tüm teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
28 yaşındaki hücum oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen Kanarya, menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Fenerbahçe yönetimi, Mariano Diaz'a bonuslarla birlikte 4 milyon euro'ya ulaşan bir teklifte bulundu.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Golcü futbolcunun maaş beklentisinin ise yıllık net 5 milyon euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Geçtiğimiz transfer döneminde de Mariano Diaz'ın peşinde olan Kanarya, transferde ısrarcı davranıyor.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da 9 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Mariano Diaz'ın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Kariyerine İspanya'nın Badalona altyapısında başlayan Diaz, 2016 yılında Real Madrid'e geldi.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

2017 yılında Fransız ekibi Lyon'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Real Madrid 1 sene sonra 21.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Mariano Diaz'ı geri aldı.

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