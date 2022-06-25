Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor! Real Madrid'den geliyor

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Kanarya'da eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle kadro hazır hale gelecek.
Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında skora doğrudan etki edecek isimlere kadro planlamasında yer vermeyi düşünüyor.
Kamp çalışmalarında ve hazırlık maçlarında gösterilen performanslar, kadro yapılanmasına etki edecek.
Raporunu oluşturan Jorge Jesus, gelecek ve gidecek oyuncular üzerinde yeni kararlar alabilir.
Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Emre Mor ile görüşmelerde olumlu mesafe kaydetti.
Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler rotayı yurt dışına çevirdi.
Santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Real Madrid'den transfer yapmaya hazırlanıyor.
MARIANO DIAZ BOMBASI!
İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Fenerbahçe, Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Birçok talibi bulunan yıldız futbolcu için en ciddi taliplerden birinin sarı-lacivertliler olduğu ifade edildi.
İspanyol devi Real Madrid'in, Diaz için gelecek olan tüm teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
28 yaşındaki hücum oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen Kanarya, menajeriyle temasa geçti.
Fenerbahçe yönetimi, Mariano Diaz'a bonuslarla birlikte 4 milyon euro'ya ulaşan bir teklifte bulundu.
Golcü futbolcunun maaş beklentisinin ise yıllık net 5 milyon euro olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz transfer döneminde de Mariano Diaz'ın peşinde olan Kanarya, transferde ısrarcı davranıyor.
Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da 9 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Mariano Diaz'ın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Kariyerine İspanya'nın Badalona altyapısında başlayan Diaz, 2016 yılında Real Madrid'e geldi.
2017 yılında Fransız ekibi Lyon'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Real Madrid 1 sene sonra 21.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Mariano Diaz'ı geri aldı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.